«الجويلي» رئيسا لبني سويف ومدحت صلاح لمركز ببا و«راضي» للفشن

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حركة تنقلات محدودة، بين رؤساء الوحدات المحلية، التي تضمنها القرار رقم 704 لسنة 2021، بتكليف هاني رجب عبد الرحمن عبد الحافظ «رئيس مركز ومدينة ببا»، للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة بني سويف، وتكليف مدحت صلاح محمد «نائب رئيس مركز ومدينة ببا» للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

نائب رئيس الواسطى رئيسا للفشن

كما أصدر المحافظ، القرار رقم 705 لسنة 2021 بتكليف حمادة راضي فهمي «نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى»، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن.

ووجه محافظ بني سويف، مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة أحمد مرسي، باتخاذ ما يلزم لسريان هذه القرارات اعتبارا من تاريخ صدورها ولحين صدور تعليمات أخرى، وأن يلغى كل قرار يخالف ذلك، مشيرا إلى أن القرارات جاءت بعد الإطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الخدمية المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

حركة محليات بين رؤساء القرى ونواب رؤساء المدن

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أجرى نهاية شهر أغسطس الماضي حركة موسعة تضمنت تعيين ونقل نواب رؤساء مدن ومجالس قروية، ونقل البعض وعودتهم لجهات عملهم الأصلية على مستوى كل مراكز ومدن المحافظة، بقرار رقم 562 لسنة 2021.