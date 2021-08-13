نائب محافظ بني سويف للشباب: لا تنساقوا وراء الشائعات.. واحلموا وتعلموا

قال بلال حبشي، نائب محافظ بني سويف، إنه لم يتوقع تمكين الشباب في وقت قليل مثلما حدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي آمن بالشباب ودورهم في إحداث نقلة في تاريخ الدولة المصرية، مطالبا الشباب بتعلم مهارات جديدة والاستفادة من كل الخدمات التي توفرها الدولة، موضحا أن الدولة تطالب الشباب بالحلم وتحقيق أحلامهم كما قال الرئيس السيسي.

حبشي: الدولة دعمت الشباب بعدة قرارات

وأضاف «حبشي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمُذاع على فضائية «DMC »، الخميس، أن الدولة دعمت الشباب من خلال المؤتمرات الوطنية لهم ودمجهم مع متخذي القرار على المستوى المحلي والعالمي وتأسيس البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية للشباب في عامي 2016 و2017، وكذلك اختيار عام الشباب المصري والدعوة إلى تنفيذ منتدى شباب العالم، موضحا أن نسبة كبيرة من الشباب الذين شاركوا في نماذج المحاكاة التي نفذتها الدولة المصرية أصبحوا في مراكز قيادية من خلال مناصب وزارية ونواب محافظين.

نصيحة للشباب.. لا تنساقوا وراء الشائعات التي تقلل من مجهودات الدولة

وواصل نائب محافظ بني سويف: «أوجه نصيحة للشباب لا تنساقوا للشائعات ويجب على الشباب التأكد من مصادر المعلومات الحقيقة وعرض أفكارهم لأن هناك قوى تقلل من المشروعات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وتشكك في النجاح الذي تحققه مصر والمشاريع العملاقة التي تنفذها في وقت قياسي ».

مصر بلد محترم وتستحق العمل على تنميتها

وأوضح نائب محافظ بني سويف، أن مصر بلد محترم وتاريخها الأقدم في العالم، لذا يجب العمل على تنميتها لكي تكون في مصاف الدول المتقدمة، فمصر جاءت ثم جاء التاريخ عكس الدول التي سبقها التاريخ.