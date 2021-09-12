كشفت الكتاب الدوري لوزارة التربية والتعليم، رقم 24 الصادر اليوم بتاريخ 12 سبتمبر، عن قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة اليوم بشأن العام الدراسى الجديد، التي تمثلت في التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الدراسة في المدارس، وتكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وتعظيم الاستفادة من الأنشطة المدرسية والعمل على دعم الابتكار لدى الطلاب.

قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة اليوم بشأن العام الدراسي الجديد

وأضاف الكتاب الدوري، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة اليوم بشأن العام الدراسي الجديد اشتملت على تفعيل تواصل المديريات والإدارات التعليمية مع رؤساء الأحياء، للحفاظ على نظافة المدارس ومتابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، بجانب متابعة تنفيذ غرس الأشجار للحفاظ على الشكل العام في المدارس.

وأكد الكتاب الدوري، أن قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة اشتملت أيضا على ضرورة تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها والاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، مشددا على ضرورة إزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة التي تقع بجوار المنشآت التعليمية، فضلاً عن تكثيف المتابعة على المدارس الخاصة للتأمن التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية.

قرارات وزير التربية والتعليم: تشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة وتفعيل الأنشطة بمختلف أنواعها

وتابع الكتاب الدوري رقم 24، يأن قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في جميع المدارس، وحصول المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على لقاح كورونا، بالإضافة إلى حظر استخدام أية مقررات دراسية غير المناهج الصادرة عن الوزارة، وضرورة تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير.

وذكر الكتاب الدوري، أن قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة اليوم بشأن العام الدراسي الجديد، شددت على خلق ثقافة العمل بروح الفريق، وخلق أجيالٍ واعية ومتميزة وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة وتفعيل الأنشطة بمختلف أنواعها.