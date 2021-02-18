تعرف على قرارات وزير التربية والتعليم اليوم الخاصة بالامتحانات والدراسة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، العديد من القرارات الخاصة، بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، بعد تأجيلها منذ الشهر الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا، علاوة على عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل المدارس واللجان الامتحانية، للوقاية من فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية والتعليمية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال «شوقي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إن الوزارة اتخذت القرارات الصحيحة لإنجاح العام الدراسي الحالي رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن جائحة كورونا، موضحًا أنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات وعودة الدراسة بالمدارس، لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020-2021.

وترصد «الوطن»، آخر قرارات وزير التربية والتعليم، اليوم، الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وعودة الدراسة بالمدارس، وهى كالتالي:

1- الصفوف الدراسية من KG1 حتى الصف الثالث الابتدائي، لا توجد امتحانات للطلاب بهذه المراحل الدراسية في نظام التعليم الجديد، وسيتم الاعتماد على نظام التقييم للانتقال للصف الأعلى.

2- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي (تضم ما يقرب من مليون و400 ألف طالب/طالبة)، وصممت الوزارة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي وإلتزام بالضوابط الإحترازية، حيث ستبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام، وسيكون زمن الامتحان ساعتين لكل صف دراسي.

3- بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى بالمدارس يوم 13 مارس المقبل.

4- عودة مجموعات التقوية بالمدارس يوم 13 مارس المقبل.

5- عقد امتحان موحد للشهادة الإعدادية يوم 7 مارس المقبل ولن تضاف للمجموع ولكن لابد أن يجتاز الطلاب الامتحان بنسبة 50%.

6- عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونى وورقى لمن لم يتسلم التابلت بدءاً من يوم 27 فبراير الجاري.

7- تحسب درجات النجاح بامتحان الترم الأول لصفوف النقل بواقع 50%.

8- امتحان النقل لمدة ساعتين ويضم أسئلة اختيار من متعدد.

9- الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، مع إعطاء فترة سماح لمدة 6 شهور (من 15 فبراير 2021 حتى 15 أغسطس 2021) لطلاب G12, G11 (وليس بأثر رجعي).

10- لن يعتد بامتحانات الـ SAT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية، من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

11- يسمح لطلاب 12, 11 Grades بالـ matching أو الـ matching super عبر نظم التقييم المختلفة.

12- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة والفكرية، كالتالي:

- تعقد امتحانات الترم الأول لطلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم، طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة، ماعدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيتم عقد امتحانات ورقية طبقًا للمعمول به.

- طلاب مدارس التربية الفكرية يتم تقييمهم بمعرفة المعلمين القائمين عليهم.

- تعقد امتحانات الترم الثاني لطلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم، طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة- ماعدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيعقد لهم امتحان واحد فقط ورقيًا طبقًا للمعمول به.

13- تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج إلكترونيًا للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي فى البلاد التي تم تعليق الدراسة بها، على أن يتم عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الصف الثالث الإعدادي عند العودة إلى أرض الوطن.