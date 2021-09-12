أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم، ثلاثة أوامر ملكية شملت إعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك سلمان من منصبه، وذلك بعد نحو أسبوع من إصداره أوامر ملكية مهمة، شملت إحالة مدير الأمن العام للتقاعد والتحقيق معه بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، إثر تقارير للجهات المعنية بالسعودية عن تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي.

وبشأن تفاصيل إعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك سلمان من منصبه، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، 3 أوامر ملكية شملت تعيين 3 مسؤولين في مناصب مختلفة، وإعفاء مسؤول بارز من منصبه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

إعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك سلمان من منصبه

وشمل الأمر الملكى الأول، إعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك سلمان من منصبه وهو المهندس ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي، وتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل خلفا له.

وشغل النفيسي، في وقت سابق منصب نائب الرئيس لشؤون شركة أرامكو السعودية ومنصب مساعد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

وتضمن الأمر الملكي الثاني تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد، محافظا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير، فيما أفاد الأمر الملكي الثالث بتعيين بدر بن عبد الرحمن بن سليمان القاضي، نائبا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

إبلاغ الجهات المعنية باعتماد وتنفيذ القرارات الملكية

ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي بإبلاغ الأوامر الملكية للجهات المختصة لاعتمادها وتنفيذها.

وتأتي الأوامر الملكية الثلاثة للملك سلمان بن عبد العزيز بعد نحو أسبوع من إصدار أمر ملكي، بإعفاء مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي، وإحالته إلى التحقيق في اتهامه بالتزوير والرشوة واستغلال النفوذ.

ووفقا لنص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، فإن أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، جاء بناء على ما رفعته الجهة المعنية.