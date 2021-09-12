آخر أخبار السعودية.. الرياض ترد للمرة الأولى على وثيقة هجمات 11 سبتمبر

تصدّرت أخبار السعودية محركات البحث ووكالات أنباء العالم، اليوم، بعد أن كشفت وثيقة أفرج عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» حول هجمات 11 سبتمبر أنَّه لا دليل على تورط أي من المسؤولين السعوديين في الهجمات التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيلا، في وقت أكدت فيه «الرياض» أنَّها طالبت مرارًا بالإفراج عن تلك الوثائق.

وزير الخارجية السعودي: طالبنا مرارًا بالإفرح عن وثائق هجمات 11 سبتمبر

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في تعليق على الوثيقة إنَّ المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها، مشددًا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي من الرياض، على أنَّ السعودية لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر.

تفاصيل وثيقة «إف بي آي» حول هجمات 11 سبتمبر

وتتكون الوثيقة التي أفرج عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من 16 صفحة رفعت عنها السرية مؤخرًا، وترصد الفترة التي سبقت هجمات 11 سبتمبر 2001 والتي أوقعت نحو 3 آلاف قتيلًا، وقالت وكالة أنباء «رويترز»، إنَّ الوثيقة لم تقدم أي دليل حول تورط أي مسؤول سعودي بأي شكل من الأشكال أو العلم المسبق بالهجمات.

أيضا، أكّدت الوثيقة المنقحة جزئيَّا أنَ لجنة حكومة أمريكية تشكلت وقتها ولم تجد أي دليل على أن السعودية مولت تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي توفر له الملاذ الآمن في أفغانستان بفضل حركة طالبان، وفق ما نقلت وكالة أنباء «رويترز».

بيان من السفارة السعودية حول وثيقة 11 سبتمبر

ويوم الثامن سبتمبر، أصدَرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت فيه ترحيبها بنشر الوثائق الخاصةى بهجمات 11 سبتمبر والتي يرفع عنها السرية، مؤكدة دعمها الشفافية في هذه المسألة.

وشدد السفارة السعودية على أن ما سيرد في الوثيقة لن يختلف عما أعلنته من قبل لجنة التحقيقات في أحداث 11 سبتمبر، وهي أن السعودية لا علاقة لها بهذه الهجمات ولم يتورط أي مسؤول سعودي فها.