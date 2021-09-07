كيف يستفيد المصريون من قرار السعودية برفع تعليق الطيران مع الإمارات؟

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية، قررت رفع إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من دول الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية جنوب أفريقيا، اعتبارا من الأربعاء الموافق، 8 سبتمبر 2021، في الساعة الحادية عشر صباحا، وفقا لبيان وزارة الداخلية السعودية الصادر منذ قليل.

يحق للمواطنين السعوديين السفر إلى الأربعة دول

كما تم السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى تلك الدول المشار إليها، وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة السعودية للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت الإمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا، من بين 9 دول تحظر السعودية استقبال القادمين منها بشكل مباشر، وتضم هذه القائمة مصر.

أهمية قرار فتح السعودية الطيران مع الإمارات بالنسبة للمصريين

وأوضح حنفي، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذا القرار يصب في مصلحة المصريين من غير المقيمين، إذ إنه بذلك يمكنهم السفر بطريقة غير مباشرة عبر الإمارات كدولة «ترانزيت» يقيم فيها المسافر المصري حجرا مؤسسيا، وذلك ضمن اشتراطات السفر التي تضعها السعودية.

وأضاف أنه في الوقت الحالي، على المسافر المصري غير المقيم وغير المتلقي لجرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية أن يسافر عبر دولة ثالثة، سواء البحرين أو الأردن، لتنضم بذلك الإمارات إلى الدولتين، بشرط الخضوع للحجر المؤسسي، وإجراء مسحات «بي سي آر» في حال عدم تلقي لقاح كورونا.

السعودية تفتح الطيران المباشر مع مصر للمقيمين وبشروط

وكانت السعودية، أعلنت قبل أسبوعين تقريبا فتح الطيران المباشر مع مصر أمام المقيمين، الذين تلقوا جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية قبل مغادرته المملكة، أي أن المسافر المصري عليه الحصول على جرعتين من لقاحات «أسترازينيكا أو فايزر أو موديرنا» أو جرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون».

كما اعتمدت السعودية لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين، ولكن بشرط أن يحصل الشخص على جرعة تعزيزية من أحد اللقاحات الأربعة السابقة.