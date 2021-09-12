وفاة طفلة داخل ناد بحلوان.. سقطت عليها «تندة»

تباشر الأجهزة الأمنية والقضائية، تحقيقاتها في واقعة وفاة طفلة داخل أحد الأندية بحلوان، بعدما سقطت عليها تندة.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا بوفاة طفلة، داخل أحد الأندية بحلوان، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات والفحص الأولي، أن الطفلة مريم إيهاب، 8 سنوات، توفيت نتيجة سقوط تندة حديدية عليها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وصرّحت بدفنها بعد توقيع الكشف عليها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.