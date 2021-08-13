وفاة طفلة بمنزلها وإصابة عامل وسيدة بتسمم غذائي في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها إثر إصابتها بتشنجات داخل منزلها بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، كما أصيبت ربة منزل بتسمم غذائي إثر تناولها طعام فاسد، بدائرة مركز المنشاه، وأصيب عامل بتسمم غذائي بعد تناوله الطعام عقب رش منزله بسم فئران دون غسل يديه بدائرة مركز سوهاج.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا بوصول «عفاف.ع»، 33 عاما، للمستشفي المركزي بمركز المنشأة، مصابه بحالة إعياء وقيئ مستمر إثر تناول طعام فاسد وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤال شقيقها قرر حدوث إصابة شقيقته عقب تناولها طعام منزلي فاسد، ونفي الشبهة الجنائي.

وتبلغ لمركز شرطة سوهاج، بوصول «عبد الموجود.خ»، 27 سنة إلى مستشفى سوهاج العام، مصاباً بحالة إعياء وقيئ، وأفاد بقيام نجله المذكور برش المنزل بسم فئران، وتناوله الطعام دون غسل يده، ما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وتبلغ لمركز شرطة البلينا وصول الطفلة «منه.م.ع»، 8 سنوات وتقيم بدائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزي، جثة هامدة، وأفاد والدها أنه أثناء تواجد ابنته في المنزل انتابتها حالة إعياء وقام بنقلها للمستشفي إلا أنها توفيت، وأضاف بأنها تعاني من تشنجات عصبية، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، تشنجات عصبية أدت إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وحُررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.