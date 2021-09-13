«عقبة»: لا للحصول على جرعتين من لقاحات مختلفة تعتمد على نفس آلية العلاج

أكد الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أن بعض الدراسات أثبتت أن الحصول على الجرعة الأولى من أحد لقاحات فيروس كورنا من الممكن أن يتبعها جرعة ثانية من لقاح آخر، وهو ما تم مع لقاح أسترازينيكا وفايزر، مشيررا إلى أن هناك دراسات أخرى تحاول معرفة نتيجة الخلط بين اللقاحات عموما.

أوضح أنه لا ينصح بالحصول على لقاحين، يعتمدان على نفس الأسلوب والآلية مثل أسترازينيكا واللقاح الروسي سبوتنيك v، مشيرا إلى لكن إمكانية الحصول على لقاحين يعملان بأسلوب مختلف».

تطعيم الأطفال والحوامل لم يصل إلى حد التوصيات

وقال أن بعض الدراسات الأمريكية أشارت إلى إمكانية تطعيم الأطفال والنساء الحوامل، لكن هذه النتائج لم تصل إلى حد التوصيات، ولكي تصل إلى هذا الحد فإن الأمر يعتمد على حجم الدراسة وأعداد المرضى الذين انخرطوا فيها لضمان أن تأتي التوصيات بالفاعلية والأمان المطلوبين.

وأشار، إلى أن 10 دول في العالم تحصل على 90% من اللقاحات الموجودة حاليًا، بينما تبحث باقي الدول عن حلول لمواطنيها، وفي هذا الوقت كانت مصر سباقة واستطاعت تدبير القاحات لمواطنيها من مصادر متعددة.

تأكدنا من فاعلية وأمان لقاحات كورونا

وأوضح عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر شاشة «dmc»، أن هيئة الدواء المصرية تأكدت من فاعلية وأمان لقاحات كورونا وبالتالي تم استخدامها، كما عقدت مصر شراكات مع عدد من الأطراف من أجل إنتاج لقاحات كورونا.

وقال رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس: «بعض الدول لديها نوع من الشعور بالأمان بشكل أكبر مع أنواع معينة، وهو ما يمكن تفسيره في بعض الأحيان على أنه توجه سياسي أو توجه اقتصادي، ولظروف السفر والسياحة وبعض الأشغال تتحكم بعض الدول في أن يكون المسافرين إليها حاصلين على أنواع معينة من اللقاحات».