«قومي البحوث»: لدينا كل متحورات كورونا.. وقريبا سنعلن عن اللقاح المصري

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من الفيروسات التي لديها قابلية للتحور بسبب البروتين الخاصة بها، وهي تتحور أثناء انتقالها من شخص لآخر، مؤكدًا أن جميع دول العالم تسعى لتقليل انتشار الفيروس من أجل تقليل التحور الذي يحدث بشكل عشوائي في العالم أجمع، وهذا أمر طبيعي.

مصر جزء من العالم.. ومتحورات كورونا موجودة في مصر

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن التحورات التي تحدث في العالم تحدث في مصر، مؤكدًا: «مصر الحمد لله يتواجد فيها كل متحورات كورونا، لأن متحورات كورونا منتشرة في العالم أجمع، ومصر جزء من العالم، اللي بيحصل في العالم بيحصل عندنا».

سلالة «ميو» أشد خطورة من «دلتا»

وأشار رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إلى أنه لا يستطيع أن يُحدد أكثر السلالات أو الفيروس المتحور في مصر، إلا من خلال إعداد دراسة على كل محافظات مصر، مؤكدًا أن هناك نوعين من التحور، الأول شديد الخطورة مثل «ألفا وبيتا وجاما ودلتا»، والنوع الثاني وهو محل اهتمام الآن وهو «ميو» وغيره، لكنه أقل شدة من التحورات.

سينوفارم أكثر لقاحات مضادة لكورونا آمانًا

وتابع: «كل التحورات اللي بتحصل بره بتحصل عندنا، بس مقدرش أجزم إيه السلالة في مصر السائدة، لازم أعمل دراسة لكل المحافظات في مصر»، موضحًا في الوقت ذاته أن أكثر لقاحات كورونا أمانًا هو اللقاح الصيني سينو فارم، وهناك بعض الأعراض الجانبية التي رصدت لبعض اللقاح مثل الجلطات الدماغية للقاح أسترازنيكا، ولكن هذه النسبة بسيطة.

مصر لديها تنوع شديد في لقاحات كورونا

وأردف أن مصر لديها تنوع شديد في لقاحات كورونا، فمعظم اللقاحات المتواجدة في العالم، موجودة في مصر هنا، مؤكدًا أن الإنفلونزا عائلة أخرى من الفيروسات، وتختلف تمامًا عن فيروس كورونا، والشيء المشترك بينهما أنهما فيروسات تنفسية، مضيفًا أن المركز القومي للبحوث سيعلن قريبًا عن موعد إنتاج لقاح كورونا المصري.