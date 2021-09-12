بكاء ودعاء.. تشييع جثمان عروس لقت مصرعها قبل زفافها بـ5 أيام

ببكاء حار ودعوات لم تنقطع طوال الجنازة، شيع المئات من أبناء منطقة العزبة البيضاء التابعة لحي غرب كفر الشيخ، والمناطق المجاورة جثمان بوسي البرعي، العروس التي توفيت في حادث آليم اليوم، وقبل زفافها بـ5 أيام، وأصيب والديها وخطيبها محمود برهامي، أثناء ذهابهم لشراء أثاث الزوجية من دمياط.

بكاء النساء والرجال على العروس المتوفاة

واصطفت السيدات والفتيات أمام مقبرتها يبكين بكاءً شديدا مع تعالي أصواتهن بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، فيما بكى الرجال الذين حضروا تشييع الجثمان، حيث كانت العروس تحظى بحب الكثير من المحيطين بها، وتحولت الجنازة لصرخات السيدات والفتيات.

الفتاة توفيت أثناء ذهابها لشراء أثاث منزلها وأصيب خطيبها ووالداها

ووقع حادث آليم اليوم في دمياط، أدى لمصرع بوسي البرعي، 20 عاما، وإصابة خطيبها محمود برهامي ووالديهما، في الحادث الآليم، وجرى نقل المصابين والجثة إلى أحد مسشتفيات محافظة دمياط.

ودوّن أصدقاء العروس المتوفاة، منشورات عبر صفحتها على «فيس بوك» لرثائها، غير مصدقين وفاتها، فهي كانت تدعوهم أمس لحضور حفل زفافها، واليوم يزفونها عروسا إلى الجنة، «وجعتي قلب أي حد يعرفك وميعرفكيش يا بوسي.. ألف رحمة ونور وغفران على قبرك يا رب، عروسة في الجنة يا حبيبتي، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك يا رب ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ونعيمها»، بتلك العبارات نعتها صديقتها شيماء السعيد.

ووصل جثمان الفتاة في إحدى سيارات الإسعاف، والتف حولها المئات من الشباب والفتيات وتعالت صرخاتهم حزنا على وفاتها.

يذكر أن الفتاة دونت منشورا قبل ساعات من وفاتها، تدعو فيه أصدقائها لمشاركتها فرحتها ونقل جهازها وحفل زفافها يوم الجمعة المقبل، بينما تحولت صفحات الفيس بوك لدفتر عزاء مفتوح للفتاة.