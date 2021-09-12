المئات ينتظرون جثمان «عروس الجنة» بكفرالشيخ.. توفيت قبل الزفاف بـ5 أيام

ينتظر المئات من منطقة العزبة البيضاء التابعة لحي غرب كفر الشيخ، جثمان بوسي البرعي، العروس التي توفيت في حادث آليم قبل زفافها بـ5 أيام، وأصيب والداها وخطيبها محمود برهامي، أثناء ذهابهم لشراء أثاث الزوجية من دمياط.

وتجمع الأهالي، أمام أحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الشيخ، لمتابعة الحالة الصحية لوالديها وخطيبها وأفراد أسرتيهما، انتظارا لوصول جثمان عروس الجنة، كما تجمع العشرات من صديقاتها وأصدقائها أمام منزل العروس، انتظارا لوصول الجثمان.

ووقع حادث آليم اليوم في دمياط، أدى لمصرع بوسي البرعي، 20 عاما، وإصابة خطيبها محمود برهامي ووالديهما، في الحادث الآليم، وجرى نقل المصابين والجثة إلى أحد مسشتفيات محافظة دمياط.

وفور وقوع الحادث، تحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى دفتر عزاء مفتوح لرثاء بوسي البرعي، الفتاة التي أتمت عامها الـ20 قبل أيام قليلة، والمقيمة بمنطقة العزبة الجديدة بمدينة كفر الشيخ.

العروس دعت أصدقائها لحفل زفافها

ودوّن أصدقاء العروس المتوفاة، منشورات عبر صفحتها على «فيس بوك» لرثائها، غير مصدقين وفاتها، فهي كانت تدعوهم أمس لحضور حفل زفافها، واليوم يزفونها عروساً إلى الجنة، «وجعتي قلب أي حد يعرفك وميعرفكيش يا بوسي.. ألف رحمة ونور وغفران على قبرك يا رب، عروسة في الجنة يا حبيبتي، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك يا رب ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ونعيمها»، بتلك العبارات نعتها صديقتها شيماء السعيد.

وكانت العروس دونت قبل ساعات من مصرعها عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك، منشورا تدعوا فيها أصدقائها لنقل« عفش الزوجية»، يوم الجمعة المقبلة وهو موعد زفافها.