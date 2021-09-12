مصرع عروس قبل زفافها بـ5 أيام بكفر الشيخ: «كانت بتجيب العفش مع خطيبها»

كانت سعيدة لقرب زفافها على من اختاره قلبها، وحملت آخر كلماتها مع صديقاتها دعوة لنقل جهازها إلى عش الزوجية وزفافها يوم الجمعة المقبل، إلا أن القدر لم يمهلها لتُزف عروسا إلى الجنة، بعدما لقيت مصرعها اليوم في حادث أليم أثناء رجوعها مع خطيبها من محافظة دمياط، بعد اختيار بعض الأثاث الخاص بمنزل الزوجية.

وفور وقوع الحادث تحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى دفتر عزاء مفتوح لرثاء بوسي البرعي، الفتاة التي أتمت عامها الـ20 قبل أيام قليلة، والمقيمة بمنطقة العزبة الجديدة بمدينة كفر الشيخ.

«بإذن الله عفشي وفرحي يوم الجمعة بعد الصلاة عند البيت العزبة الجديدة شارع التلاجة، وطبعا هستناكم تشرفوني، وكلكم اخواتي، وأكيد مش محتاجين عزومة، وإن شاء الله تبقى أحلى فرحة».. هذه كانت آخر كلمات العروس المتوفاة والتي دونتها أمس على صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، مرفقة بأغنية وصورة لها مع خطيبها محمود البرهامي، الذي أصيب في نفس الحادث بإصابات خطيرة.

ودوّن أصدقاء العروس المتوفاة، منشورات عبر صفحتها على «فيس بوك» لرثائها، غير مصدقين وفاتها، فهي كانت تدعوهم أمس لحضور حفل زفافها، واليوم يزفونها عروساً إلى الجنة، «وجعتي قلب أي حد يعرفك وميعرفكيش يا بوسي.. ألف رحمة ونور وغفران على قبرك يا رب، عروسة في الجنة يا حبيبتي، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك يا رب ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ونعيمها»، بتلك العبارات نعتها صديقتها شيماء السعيد.

أما خلود العربي فرثت صديقتها، قائلة «لما تشوفوا عريس وعروسة فرحهم قرب أو منزلين صورة مع بعض أو شايفينهم حتى في الشارع قولوا ما شاء الله، واتمنوا لهم الخير خليكو مؤمنين بالله ومتأكدين أن كل واحد بياخد رزقه وربنا عدل موزع الأرزاق، عشان انتو شايفين صورة بتضحك، والله التفاصيل صعبة، ومحدش شايل الشيلة غيرهم.. يا رب اللي بيستكتر على حد فرحته ردها له وابعد عننا الشر، ربنا يرحمك يا بوسي ويرحمك يا محمود يا رب ويصبر أهاليكم».

وأرجعت سيدة تدعى «أم ياسين»، عبر صفحة العروس المتوفاة، سبب الوفاة إلى الحسد، إذ دونت منشوراً قالت فيه: «والله سمعتها شقة بوسي محصلتش، بورسيلين شقتها حكاية، هيتعملها فرح أم حوشو عينكو عن فرحة الناس، حبوا الخير لبعض، الحسد مش بيدمر بس، وبيموت كمان، بوسى مفرحتش ومحمود ربنا معاه ينجيه لأمه وأبوه».