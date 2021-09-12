تظهر في بلدان محددة.. حزمة ملصقات جديدة من واتساب «صور»

قال موقع webetainfo المتخصص في متابعة أخبار واتساب، إنه بعد إصدار واتساب WhatsApp لملصقات Sticker Heist للاحتفال بالموسم الجديد من Money Heist، يقوم WhatsApp الآن بطرح حزمة ملصقات متحركة أخرى جديدة.

ملصقات جديدة متحركة من واتساب لمستخدميه

وأضاف الموقع أن واتساب WhatsApp ستطلق حزمة ملصقات أخرى تسمى «Good Vibes»، ولكن هذه المرة في بلدان محددة، مثل الولايات المتحدة.

طريقة الحصول على الملصقات الجديدة من واتساب

وإذا كنت تحب حزمة الملصقات هذه وترغب في تنزيلها الآن، فيمكن أن يتم ذلك من خلال الرابط التالي

https://wa.me/stickerpack/GoodVibesOnly

وأضاف واتساب عددا من المثلثات في يونيو الماضي احتفالا بعيد الأب، وكانت حزمة الملصقات تسمى بـ«Papa Mere Papa» لإضفاء لمسة جيدة وملفتة على الرسائل خاصة التي يتم فيها إرسال معايدات للآباء.

ملصقات تطبيق واتساب السابقة

وأوضح أن هذه الملصقات تمت إتاحتها لمستخدمي الهواتف بنظام Android وiOS، حيث أتت حزمة الملصقات مع مجموعة كبيرة من خيارات الملصقات المتوفرة على التطبيق المملوك لـ Facebook.

وليست واتساب فقط هي التي يتم من خلالها تحميل الملصقات ولكن هناك عددا من تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنك استخدامها لتنزيل المزيد من ملصقات لتطبيق WhatsApp.

ويمكن للمستخدم التوجه إلى متجر Play والبحث عن كلمات رئيسية مثل «ملصقات WhatsApp الجديدة» أو «ملصقات واتساب». بعد ذلك، سيكون لديك عدد من الخيارات مثل عيد الأب والمزيد من التطبيقات المتاحة، فقط تأكد من أنها آمنة للاستخدام، واقرأ المراجعات وألق نظرة على مطوري التطبيقات.

ويعمل تطبيق واتساب WhatsApp على إضافة العديد من المميزات والتحديثات التي يقدمها لمستخدميه لتحسين مستوى المحادثات بين الأشخاص والتي تتم من خلاله.