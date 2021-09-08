ميزة جديدة من واتساب لإخفاء آخر وقت للاتصال.. لهواتف آيفون وأندرويد

قال موقع WABetaInfo إن هناك خبرا سارا سيتم الإعلان عنه قريبا حيث يعمل تطبيق واتساب WhatsApp أخيرًا على إعادة العمل على إعدادات الخصوصية لكل من WhatsApp beta لنظامي Android و iOS.

وأضاف الموقع أنه منذ عدة سنوات، نفذ تطبيق واتساب WhatsApp حوالي 3 إعدادات للخصوصية وتتمثل في آخر ظهور، صورة الملف الشخصي، ومعلومات حول الشخص.

تتيح هذه الإعدادات للمستخدمين تحديد من يمكنه رؤية هذه البيانات عند التفاعل معك على WhatsApp.

ولإدارة إعدادات الخصوصية هذه، نفذ WhatsApp 3 خيارات: الجميع، جهات الاتصال الخاصة بي، لا أحد، وهذا يعني أنه إذا كنت لا تريد أن ترى جهة اتصال معينة آخر مرة شوهدت لك، فسيتعين عليك تعيين إعداد الخصوصية لآخر ظهور لك على «لا أحد».

وأشار الموقع إلى أن تطبيق واتساب WhatsApp يعمل أخيرًا على تقديم خيار آخر يسمى «جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء ...»، حتى تتمكن أخيرًا من تمكين آخر ظهور لك، ويمكنك تعطيله لجهات اتصال محددة.

الميزة ستتاح لهواتف iOS وأندرويد

وأوضحت لقطة شاشة مأخوذة من WhatsApp لنظام iOS، ولكن من الواضح أن WhatsApp سيعرضها على WhatsApp لنظام Android أيضًا.

ويمكنك رؤية «جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء» لآخر مرة شوهدت في لقطة الشاشة هذه، ولكن هذا ينطبق أيضًا على إعدادات الخصوصية الأخرى أيضًا، مثل «صورة الملف الشخصي» و«حول».

لوحظ أنه إذا قمت بتعطيل آخر ظهور لجهات اتصال معينة، فلن تتمكن من رؤية جهات الاتصال الخاصة بهم.

وهذه الميزة قيد التطوير، وننتظر لاكتشاف متى سيقوم WhatsApp بتمكينها لمختبري الإصدارات التجريبية في تحديث مستقبلي.

ويقوم واتساب بالعديد من الإضافات في الوقت الحالي ولا يمكن التوقع الميزة الجديدة التي سيطرحها مستقبلا.