أدوات جديدة على «واتساب» للبحث عن الرسائل القديمة.. تعرف عليها

قال موقع MSpoweruser إن تطبيق واتساب Whatsapp يعمل على إضافة مميزات أخرى عديدة لمستخدميه، ومنها ميزة جديدة للبحث عن الرسائل حسب التاريخ.

وأضاف الموقع أنه يمكن أن تكون محاولة العثور على رسالة معينة في محادثة قد تستمر لسنوات خاصة وإن كانت منذ فترة طويلة، فيمكن أن تريد البحث عن شيء مثل توصية أو اسم يصعب البحث عنه خاصة إذا كنت غير متذكره، أو من الممكن أنك ترغب في معرفة الحديث الذي دار في هذه الوقت.

ويعمل واتساب WhatsApp على طريقة لتسهيل البحث حسب التاريخ، ما يعني أنه يمكنك تقليل الوقت المهدور في البحث عن اسم لا تتذكره من خلال التاريخ والسفر بشكل أسرع في المعلومات المهمة.

العمل على الميزة منذ نوفمبر 2020

تعمل شركة واتساب WhatsApp على الميزة منذ نوفمبر من العام الماضي، والتطوير مستمر.

وتعمل الميزة الجديدة عند إجراء بحث في المحادثات التي يتم القيام بها، وسيتمكن المستخدمون من الضغط على أيقونة التقويم والتي توصلهم على أجندة التواريخ التي تمكنهم من اختيار اليوم الذين يريدون للوصول له في ذلك الوقت.

وتمكن الميزة المستخدمين بعد ذلك استخدام أداة تمرير التاريخ للتمرير للوصول إلى تاريخ معين.

وتعمل شركة واتساب على تطوير هذه الميزة على الهواتف العاملة بنظام تشغيل iOS ولكن من المفترض أن تأتي أيضًا هذه الميزة إلى Android في الوقت المناسب.

وقد أعلن تطبيق واتساب WhatsApp عن العديد من المميزات والتحديثات الخاصة به والتي قام بها من أجل تسهيل عملية الاستخدام للتطبيق.

وكان آخر هذه المميزات هو أمس حيث أعلن التطبيق عن ميزة جديدة يمكن من خلالها نقل الرسائل الخاصة بالتطبيق من هاتف إلى الآخر كاملة مع اختلاف نظام التشغيل ولكن تم إتاحتها لهواتف سامسونج فقط.