أمينة تعلن وفاة أحد أعضاء فرقتها: «الله يعوض شبابك في الجنة»

نعت المطربة الشعبية أمينة، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، أحد أعضاء فرقتها، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكتبت المطربة قائلة: «الله يرحمك ياسيد ياشرابية، أحد أعضاء فرقتي الموسيقية، ويعتبر أخ لأنه عاش معانا على الحلوة والمرة في الفرقة وفي الشغل، الله يعوض شبابك في الجنة».

أمينة ضابط في كليبها الجديد

وطرحت أمينة مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة «المقام العالي»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والذى تظهر خلاله بشخصية ضابط شرطة، تقوم بالعديد من المغامرات، فى سياق الأكشن والإثارة، للقبض على أحد المجرمين الخطرين.

أغنية «المقام العالي» من كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام وميكس وماستر إلهامى دهيمة، والفيديو كليب من إخراج عادل سرحان.