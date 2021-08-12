هجوم على حمو بيكا بسبب «حفلة الساحل»: هاتوا أمينة و لا بوسى

أثار مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، جدلاً واسعاً عبر «السوشيال مديا»، بعد إعلان شروط دخول حفله بالساحل الشمالي والمقرر إقامته السبت المقبل، حيث يأتى من بين تلك الشروط، عدم حضور الرجال خاصة وأن الشاطئ مخصص للسيدات فقط.

وتوالت التعليقات من الجمهور، على مطرب المهرجانات فور إعلان إدارة الشاطئ، عن الحفل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث قالت متابعة: «هيعمل ايه في ladies Beach مش فاهمه»، بينما علق أخر: «ازاي يعني على أساس أنة محرم للكل»، و«هاتوا أمينة و لا بوسي مش بيكا».

ويُقدم حمو بيكا خلال الحفل، مجموعة من أبرز المهرجانات الخاصة ومنها: «هما فين، أنتي معلمة، شمس المجرة».

حمو بيكا يتحدى النقابة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحيي فيها «حمو بيكا»، حفلا غنائياً بعد قرار النقابة الصادر مؤخرا بمنعه من إقامة حفلات غنائية، حيث أنه تحدي نقابة المهن الموسيقية، وقدم حفلاً قبل أسبوع في منتجع «جريكا» بـ«هاسيندا» بالساحل الشمالي رفقة عمر كمال، رغم قرار الموسيقيين، بشأن عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، ومن أبرزهم حمو بيكا، ومصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة.

حمو بيكا والساحل

يشار إلى أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، يتواجد حاليا في الساحل بسبب مشاركته في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» للفنان أشرف عبد الباقي.

وعن انضمامه للمسرحية قال حمو بيكا: «شرف لي أني أكون ضيف في مسرحية شمسية وأربع كراسي مع الأستاذ أشرف عبد الباقي، منتظركم جميعا»، حيث يشارك في بطولة المسرحة: أشرف عبد الباقي ومحمد أسامة ومحمد عبد الرحمن، توتا ومحمد أنور وميريهان حسين، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.