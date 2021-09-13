اليوم.. استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «فتاة الساحل»

تستكمل محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة 3 متهمين في قضية «فتاة الساحل»، لا تهامهم بمواقعة فتاة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي كرهًا عنها.

وكانت القضية قد تم تأجيلها لحضور الشهود وسماع شهادتهم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المُنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبده عطية.

ومن المنتظر أن يمثل المتهمين الثلاثة أمام دائرة 10 شمال القاهرة وهم: «أمير. زين»، «شريف. ك»، و«يوسف. ق».

تحقيقات النيابة العامة حول الواقعة

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين الثلاثة في تلك القضية والمعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الساحل»، عن طريق الاستماع لشاهدة المجني عليها، بجانب أقوال 6 شهود آخرين، أكدوا اعتداء المتهمين على الفتاة جنسيًا.

فيديو يوثق لحظة الاعتداء جنسيًا على فتاة الساحل

كما استندت النيابة في تقديم أدلتها على المتهمين بمشاهد من تسجيل مرئي يرصد جانب من الواقعة، وظهر فيه اثنان من المتهمين الثلاثة وهما يتعديان جنسيًا على الفتاة المجني عليها، كما أثبت تقرير الفحص الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية حيث أثبت صحة الواقعة.

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أحداث قضية «قضية فتاة الفيرمونت»

يشار إلى أن المتهمين الثلاثة، من بين 5 متهمين أيضًا في قضية «فتاة الفيرمونت» التي تعود أحداثها إلى عام 2014، التي اتهم فيها 5 شباب من أبناء رجال الأعال والشخصيات المشهورة في مصر، بهتك عرض فتاة داخل فندق فيرمونت نايل سيتي، ولكن النيابة العامة حفظت القضية لعدم وجود أدلة كافية وذلك في منتصف شهر مايو الماضي.

إخلاء سبيل المتهمين في قضية «فتاة الفيرمونت»

وأمرت النيابة العامة وقتها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بالتزامن مع محاكمة ثلاثة متهمين آخرين في قضية «فتاة الساحل الشمالي»، حيث اتهموا فيها باغتصاب فتاة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.