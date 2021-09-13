علاقة غير شرعية وقسمية زواج.. العثور على جثة موظف داخل شقة جارته

رائحة كريهة للغاية تنبعث من إحدى المنازل الكائنة بمنطقة بولاق الدكرور، شغلت الأهالي، الذين بحثوا عن مصدر تلك الرائحة وتوصلوا إلى أنها تنبعث من شقة موظف في العقد السادس من عمره.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة بعد بلاغ الأهالي، واقتحموا الشقة بعد كسر الباب، وحال دلوفهم عثروا على جثة الرجل الستيني متحللة.

الجيران يبحثون عن مصدر الرائحة

ويقول أحد شهود العيان في حديثه لـ«الوطن»: «إنهم عقب انبعاث تلك الرائحة قاموا بالبحث عن مصدرها، فرجحوا أنها لأحد الحيوانات الأليفة الميتة ولكن بسبب شدة الرائحة العفنة بحثوا عن الأفراد الذين يعيشون بمفردهم داخل منازلهم على أن يكون أحدهم قد فارق الحياة وحيدًا».

توفى داخل شقة جارته

ويضيف: أن الجيران استعانوا بـ«سلم» لرؤية ما إذا كانت الرائحة منبعثة من الشقق المرجحة من عدمه؟ ولكنهم لم يعثروا على مصدرها فقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور لاقتحام شقة الرجل المتوفى، وحال ذلك عثروا على الرائحة تنبعث من الطابق الرابع الخاص بسيدة مطلقة تعيش مع طفلها وحيدة وعقب دلوفهم وجدوا جثة الرجل المتوفي، الذي كان يسكن إحدى الشقق في الطابق الثالث داخل غرفة النوم».

الجارة على علاقة غير شرعية بالمتوفى

وتابع الشاهد: أن الجيران اندهشوا من تواجد المتوفي داخل شقة جارته، فقاموا بالاتصال بها، فجاءت مسرعة وادعت أنه كان يحاول سرقتها ومات داخل شقتها، ورجال المباحث عثروا على قسيمة زواج خاصة بالمتوفي وطليقته، ولكنه كان واضعا صورة جارته بدلا من صورة طليقته لكى يتمكن من التنقل معها في أى مكان مدعيا أنها زوجته، وبسؤالها أقرت بأنها كانت على علاقة غير شرعية بالمتوفى ولكنه توفى أثناء سفرها إلى محافظة الإسكندرية، وأنها كانت تحاول الاتصال به، لكن محاولاتها كانت تبوء بالفشل في كل مرة منذ أربعة أيام.

النيابة تطلب سرعة تحريات المباحث

وبإجراء التحريات الأولية ومناقشة الجيران، تبين أن الرجل يبلغ من العمر 55 سنة مطلق ويعيش بمفرده داخل الشقة ولديه ابن في العشرينات من عمره يسكن في الشارع المجاور له.

وبإجراء المعاينة ومناظرة الجثة تبين أنها في حالة تعفن وتحلل منذ أربعة أيام، ولم يتم العثور على أي آثار لشبهة جنائية أو عنف داخل الشقة مما يدل على أن الوفاة طبيعية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة؛ لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.