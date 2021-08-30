جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة متحللة بالغردقة

تكثف الأجهزة الأمنية لمدينة الغردقة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متحللة ومجهولة الهوية، داخل جزيرة أحد الشوارع بمنطقة الكوثر، جنوب مدينة الغردقة، و يجري كشف ملابسات الحادث.

العثور على جثة متحللة مجهولة الهوية بالغردقة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالغردقة، اليوم الاثنين، إخطاراً بالعثور على جثة متحللة ومجهولة الهوية في الجزيرة الوسطى بمدخل منطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة، وتم إخطار الجهات المختصة وجارى التحقيقات لكشف غموض ملابسات الحادث.

وشكلت مديرية أمن البحر الأحمر، برئاسة اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء شرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع ضباط مباحث شرطة قسم أول الغردقة

الجثة لرجل في العقد الرابع من العمر بدون بيانات

وأسفرت التحريات الأولية أن الجثة لرجل في العقد الرابع من العمر، وعثر على جثته متحللة، ولم يتم العثور على أي أوراق لإثبات شخصيته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لفحص الجثة، وتحديد سبب الوفاة التحقيقات.

العثور على جثة شاب توفى نتيجة تعاطي المخدرات

في سياق آخر، كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالغردقة على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، داخل حمام عمارة سكنية بمنطقة الباشا، التابعة لدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص المبدئي أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر، توجد في حمام عمارة سكنية، يتم استخدامه من قبل المواطنين فى الشارع.

وأكد مصدر أمني أنه لا توجد شبهة جنائية وأن سبب الوفاة هو تعاطي المخدرات، حيث تم العثور بذراعه الأيسر على آثار حقن و سرنجة بجوار الجثة.