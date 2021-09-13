حلمي بكر عن احتمالية زواجه مجددا: «وليه لأ؟»

أثار الموسيقار حلمي بكر، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما خرجت الفنانة هندية، عبر برنامجها «هندية والنجوم»، لتنفي شائعة زوجها منه، بقولها: «أنا متجوزاه فنيًا بس».

وقال حلمي بكر، لـ«الوطن»، عن احتمالية زواجه مجددًا، «وليه لأ؟، خصوصًا وإني قاعد لوحدي، وكل همي في الحياة هي بنتي، اللي بعتبرها عندي بالدنيا وما فيها، وأهم من عمري نفسه».

وأوضح أنّ «ابنتي تعيش مع طليقتي، لكن أرها أكثر من مرة على مدار الأسبوع، وأحرص على تلبية جميع طلباتها وتوفير احتياجاتها على الفور، دون الاهتمام بقضايا النفقة أو غيرها.. بنتي أهم شيء في الحياة».

حلمي بكر: ادعوا لي بالشفاء

وناشد حلمي بكر، جمهوره، بالدعاء له لحين التماثل للشفاء، إذ يُعاني من بعض المتاعب في قدميه، قائلًا: «عندي آلام بتجي لي في رجلي من وقت للآخر، وبتسبب لي ضيق بشكلٍ كبير».

بكر: سأعلن نبأ زواجي بنفسي

وكان الموسيقار حلمي بكر، أعرب عن استيائه الشديد، قبل أيام، من تداول شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي تُفيد بزواجه من الفنانة هندية، بعدما قالت: «أنا متجوزة حلمي بكر فنيًا بس يا جماعة».

ورفض حلمي بكر، الحديث باسمه أمام الجمهور، خاصة في الأمور الشخصية، قائلًا: «أرفض تمامًا إنّ حد يتكلم باسمي، ولو هتزوج أنا اللي هطلع وأعلن لجمهوري»، مؤكدًا أنه كان في رحلة إلى دولة تونس، خلال الأيام الماضية لمشاركته كرئيس إحدى لجان التحكيم في أحد المهرجانات التي يُنظمها اتحاد الإذاعات العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية، متابعًا: «أغيب أروح مهرجان خارج مصر، أرجع ألاقي نفسي متجوز ومطلق!! ده كلام؟».