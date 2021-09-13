كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية.. الغرامات في انتظار المخالفين

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية، والتي يواجه حاملها دفع غرامات تبدأ من 50 جنيهًا وحتى 100 جنيه حسب نوع المخالفة، إذ حذّر قانون الأحوال المدنية من عدم تجديد بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية في عدة حالات مثل استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغ الشخص 16 عامًا، فضلًا عن تجديدها بعد مرور 7 سنوات، أو تجديدها في حالة تلف البطاقة أو فقدانها، أو تجديد البيانات التي يجرى تغييرها، إذ منح القانون مهلة لكل حالة تبدأ بأسبوعين في حالة تلف بطاقة الرقم القومي أو فقدانها، وتصل إلى 6 أشهر حال بلوغ الشخص 16 عامًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية وفقًا لقانون الأحوال المدنية على النحو التالي:

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية

وأشار قانون الأحوال المدنية في مادته 54 إلى أنَّه: «على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف»، وحظر القانون على المواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة رقم قومي صدرت له بطاقة بدلا منها.

- ويمكنك تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية من هنـــــــا.

- بعد ذلك يتمّ الضغط على «خدمات الإنترنت للمواطنين»، ثم الضغط على «بطاقة رقم قومي».

- اسحب الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات على سلة الطلبات.

- من خلال خيار نوع الوثيقة اختار «تجديد البطاقة»، ثم أدخل اسمك رباعيًا.

- أدخل اسم الأم والوظيفة ونوع الوظيفة والرقم القومي.

- أدخل عنوان مقدم الطلب الذي سيتمّ تسليم الطلب عليه.

- اختر طريقة دفع رسوم إعادة تصوير بطاقة رقم قومي «فيزا بنك مصر - مدفوعة فوري - فيزا بنوك أخرى» وقيمتها 175 جنيهًا، تضاف إليها 12 جنيهًا خدمة توصيل للمنزل إضافة إلى 2.9 جنيه خدمة التحصيل الإلكتروني ليصبح المبلغ الإجمالي 189.9 جنيه، ثم اضغط على «إرسال الطلب».

إرشادات تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية وفقًا للمؤهل والوظيفة

- يسمح بإصدار البطاقة مباشرة من الإنترنت على أن تكون لنفس مقدم الطلب فقط مع مطابقة الحالة للتعليمات المبينة بالإرشادات.

- الحصول على مؤهل من عدمه: في حالة مرور أكثر من 7 أعوام على إصدار البطاقة السابقة يتمّ الإصدار ورقيًا من أقرب فرع لقطاع الأحوال المدنية لمحل السكن واعتماد الطلب الورقي من محل العمل كما تم سابقا.

- المهن النقابية: «مهندس فى شركة خاصة، أو طبيب في مستفى خاص»، يتم استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظيفة نقابية وقطاع خاص إذا لم يتم مرور 3 سنوات على إصدار آخر بطاقة رقم قومي، وفي حال مرور أكثر من 3 سنوات عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنتين لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقي الرقم القومي.

- المعاش/ ربة المنزل: يتم استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظيفة بالمعاش أو سابقًا أو ربة منزل إذا لم يتم مرور أكثر من 7 سنوات على إصدار آخر بطاقة، وفي حالة مرور أكثر من 7 سنوات عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لإعادة التصوير لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

- الوظائف حكومية: يتمّ استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظيفة حكومية إذا لم يتم مرور 5 سنوات على إصدار آخر بطاقة رقم قومي، وفي حالة مرور أكثر من 5 سنوات عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

- وظائف القطاع الخاص: يتمّ استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظيفة قطاع خاص إذا لم يتم مرور 3 سنوات على إصدار آخر بطاقة رقم قومي، وفي حالة مرور أكثر من 3 سنوات عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

- ضباط/ قضاء/ محاميين/ تجاريين/ الصحفيين/ بنوك/ الرئاسة/ الخارجية/ مجلس النواب: يتمّ استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل أيًا من الوظائف السابق ذكرها إذا لم يتم مرور العام على إصدار آخر بطاقة رقم قومي، وفي حالة مرور العام عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

- مزارع/ فلاح/ عامل زراعي: يتمّ استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظيفة «مزارع - عامل زراعي - فلاح» إذا لم يتم مرور 7 سنوات على إصدار آخر بطاقة رقم قومي ، وفي حالة مرور أكثر من 7 سنوات عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنة و اعاده التصوير لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

- المهن الحرفية: «نجار- سباك – حداد – عامل عادي – كهربائي...» يتمّ استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظائف حرفية إذا لم يتم مرور عام على إصدار آخر بطاقة رقم قومي، وفي حالة مرور أكثر من عام عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي .

- المهن النقابية والقطاع الخاص: «مهندس في شركة خاصة، أو طبيب في مستفى خاص...» يتمّ استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظيفة نقابية وقطاع خاص إذا لم يتمّ مرور 3 سنوات على إصدار آخر بطاقة رقم قومي، وفي حالة مرور أكثر من 3 سنوات عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنتين لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت، أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي.