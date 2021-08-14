لو محتاجها ضروري.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في ساعتين فقط

يتعرض البعض أحيانا لفقدان البطاقة الشخصية الخاصة بهم، والتي تجعلهم يلجأون إلى البحث عن طرق استخراجها بشكل سريع، نظرا لعدم القدرة على الاستغناء عنها باعتبارها إثبات الشخصية الذي يتم الاتخاذ بها في الجهات الحكومية.

تستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين فقط من السجل المدني بنظام الـVIP، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، كالتالي:

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي في ساعتين فقط

- يقوم الراغب في الحصول على بطاقة الرقم القومي بتقديم استمارة الحصول عليها، والتي تتوفر بـ 3 فئات مختلفة وهي «العادية وثمن اسمارتها 45 جنيها، المستعجلة وثمنها 120 جنيها، الـ VIPk والتي يصل ثمنها لـ 170 جنيها.

- يتم تقديم صورة من شهادة الميلاد إلإلكترونية باعتبارها إثبات شخصية للراغب في الحصول على بطاقة الرقم القومي.

- في حالة إذا كانت البطاقة خاصة بسيدة متزوجة، يتم تقديم وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية.

- تقديم ما يثبت العمل في إحدى الجهات باعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

- يجب تقديم صورة من المؤهل الدراسي، كما يجب أن يتم اصطحاب الأصل حتى يطلع الموظف على المؤهل الدراسي.

- تقديم إيصال مرافق حديث «كهرباء/ مياه/غاز طبيعي».

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي في ساعتين فقط

- يقوم الراغب في الحصول على بطاقة الرقم القومي بالتوجه للسجل المدني لشراء استمارة VIP من الموظف المختص، والتي يصل ثمنها لـ 170 جنيها.

- ثم بعد ذلك يتم ملأ البيانات المطلوبة بها.

- يتم تقديمها للموظف المختص برفقة المستندات السالف ذكرها.

- يمكن الحصول على بطاقة الرقم القومي في مدة زمنية أقل لا تتخطى ساعتين فقط.