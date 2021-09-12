للمخالفين فقط.. 5 غرامات تتعرض لها عند تجديد بطاقة الرقم القومي

في إطار حرص وزارة الداخلية على تحديث بيانات المواطنين أولًا بأول لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حددت مجموعة من الغرامات التي تفرض عند تجديد بطاقة الرقم القومي وثبوت تأخر المواطن سهوًا في بعض الأحيان، في تحديث بياناتها لمدة 3 أشهر متتالية.

وفي إطار الخدمات التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، في كل ما يخص الخدمات الحكومية، نستعرض الغرامات التي تفرض على المواطنين عند تجديد بطاقة الرقم القومي في حالة المخالفين، وفق بيانات وزارة الداخلية المصرية، وذلك في السطور التالية..

الغرامات المفروضة على المخالفين عند تجديد بطاقة الرقم القومي

وبحسب موقع الخدمات الإلكترونية للسجل المدني بوزارة الداخلية، فإن الغرامات التي تفرض عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي في حالات الآتية

يدفع المواطن غرامة 50 جنيهًا، في حالة التأخر عن موعد تجديد بطاقة الرقم القومي عن 3 أشهر.

كما يتم دفع 100 جنيه غرامة في حالة التعامل ببطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.

ويدفع المواطن 50 جنيهًا غرامة في حالة عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة مثل الزواج أو تغير محل السكن أو المهنة أو تغيير في مدة لا تتجاوز 3 شهور.

50 جنيهًا غرامة يدفعها المواطن في حالة عدم استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد فقدها في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تحرير محضر الفقد.

فئات لا تتحمل غرامات تجديد بطاقة الرقم القومي

وعلى الرغم من تطبيق تلك الغرامات على المواطنين منذ فترة، إلا أنه تم استثناء بعض الفئات، وهم كبار السن، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم ما يثبت ذلك.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية الحصول على بطاقة الرقم القومي خلال ساعات من خلال الـVIP، كما أتاحت بعض سجلات الأحوال المدنية التي يمكنها العمل حتى الساعة 9 مساءً.