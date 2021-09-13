مدحت العدل يكشف مفاجأة بشأن مسلسل «حتى لا يطير الدخان»: 8 حلقات فقط

كشف الدكتور مدحت العدل، عن مفاجأة جديدة بشأن مسلسل «حتى لا يطير الدخان»، الذي سيُقدمه الفنان مصطفى شعبان، موضحًا أنه لن يُعرض على مدار 30 حلقة.

وقال مدحت العدل، لـ«الوطن»، إنّ «العدل جروب» استقرت على تقديم «حتى لا يطير الدخان» في ثمانٍ حلقات فقط، ليُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية وليس العرض التليفزيوني، حيث يأتي ذلك بعدما جرى الإعلان عن عرضه ضمن الماراثون الرمضاني.

وأوضح أنّ المسلسل لازال في مرحلة التحضيرات حتى الآن، ولم يتحدد بعد موعد بدء التصوير، أو الاستقرار على الأبطال الذين سيُشاركون مصطفى شعبان بطولة العمل.

حتى لا يطير الدخان.. رواية لـ إحسان عبد القدوس

يذكر أنّ «حتى لا يطير الدخان» رواية لـ إحسان عبد القدوس، وسبق وقُدمت في فيلم سينمائي عام 1984، وشارك في بطولة الفيلم آنذاك عادل إمام، وسهير رمزي، ونادية أرسلان.

​وتناقش رواية «حتى لا يطير الدخان»، شخصية شاب فقير لديه طموح كبير ولديه عدد من الأصدقاء الأثرياء يرى أسلوب حياتهم الفاسد ويقرر أن يصبح مثلهم في يوم ما لينتقم منهم، في إشارة من إحسان عبدالقدوس إلى أن الشخصية الرئيسية للشاب بالرواية قد فسدت تأثرًا بفساد بعض الأغنياء في عصره.

توقف المشروع بشكلٍ مفاجئ في 2020

وكان مصطفى شعبان، قد أعلن في يناير عام 2020، عن تعاقده على بطولة مسلسل «حتى لا يطير الدخان»، سيناريو وحوار مدحت العدل، إخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل، وكان من المُقرر خروجها في رمضان قبل الماضي، إلا أنّ المشروع تعطل بشكلٍ مفاجئ.

يذكر أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت في نهاية شهر يوليو الماضي، عن التعاقد مع المنتج كامل أبو علي، على بعض الأعمال الفنية، والتي ستكون من بطولة الفنان مصطفى شعبان.