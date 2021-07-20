مدحت العدل: مسرحية شريهان كوكو شانيل عمل مختلف يبرز أيقونة الجمال

تعرض مسرحية شريهان كوكو شانيل في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، حيث ينتظرها فئة كبيرة من الجمهور، بعد فترة كبيرة من التحضيرات، والبروفات، مما أدى إلى خروجها بهذا الشكل، وتمثل المسرحية عودة للفنانة الكبيرة شريهان، التي اختفت عن الساحة الفنية لفترة طويلة تصل إلى سنوات، وتعرض على أحد المنصات الإلكترونية شاهد.

مدحت العدل يتحدث عن مسرحية شريهان كوكو شانيل

ومن جانبه، قال السيناريست والشاعر مدحت العدل عن مسرحية «كوكو شانيل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حاجة مختلفة محدش شافها قبل كدة، وأؤكّد أن شريهان ستظهر كما تعودنا عليها أيقونة الجمال والأناقة».

معلومات عن مسرحية كوكو شانيل للفنانة شريهان

تمثل المسرحية عودة للفنانة شريهان بعد غياب دام لأكثر من 30 عاماً، بعد آخر أعمالها على خشبة المسرح، من خلال مسرحية «شارع محمد علي» مع فريد شوقي وهشام سليم والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

المسرحية «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، تجسّد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل، ويشارك في بطولة المسرحية كلا من أيمن القيسوني، إنجي وجدان، وعماد إسماعيل.

تقدم شريهان خلال العرض المسرحي 9 استعراضات غنائية، وقد وضع ألحان المسرحية الملحن إيهاب عبدالواحد، وتمّ الانتهاء منها وتصويرها وتسجيلها عام 2019.

آخر ظهور للفنانة شريهان خلال شهر رمضان الماضي

ظهرت الفنانة شريهان، خلال شهر رمضان الماضي، ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وجاء شكلها مختلفًا بعد غياب سنوات، وجسّدت من خلال الإعلان مدى معاناتها التي شعرت بها خلال السنوات الماضية من تعرضها لحادث سير، وأشاد النقاد وعدد من الجمهور وقتها، بأدائها في الإعلان، مؤكّدين أنَّ الأمر على قدر عال من الاحترافية، وأنَّ عودتها بمثابة أمل وروح للجمهور من جديد.