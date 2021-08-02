مدحت العدل يكشف تفاصيل التعاون الجديد مع شريهان: 13 عرضا مسرحيا

أعرب الكاتب مدحت العدل، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن مسرحية «كوكو شانيل»، والتي شهدت عودة شريهان إلى الساحة الفنية مجددًا، بعد سنوات طويلة من الغياب.

وأكد مدحت العدل، لـ«الوطن»، أنّ مشروع عودة شريهان إلى الساحة الفنية، تطلب جهودًا ضخمة، بشأن تقديم فكرة مختلفة تليق بعودتها وتاريخها الفني الطويل، حتى جرى الاستقرار على تقديم 13 عرضًا مسرحيًا يُبرز دور وأهمية المرأة، فكانت البداية مع مسرحية «كوكو شانيل».

وأضاف مدحت العدل، أن «مشروعي مع شريهان لم ينتهِ بعد، ونستعد لتقديم 12 عرضًا جديدًا خلال الفترة المُقبلة، إذ ستنطلق التحضيرات قريباً بشأن الاستقرار على الأفكار المُقرر تقديمها».

أبطال وأحداث مسرحية كوكو شانيل لـ شريهان

مسرحية «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وتجسّد شريهان في هذه المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، ويشارك في البطولة كل من أيمن القيسوني، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل.

وتقدم شريهان خلال العرض المسرحي 9 استعراضات غنائية، ووضع ألحان المسرحية الملحن إيهاب عبدالواحد، وتمّ الانتهاء منها وتصويرها وتسجيلها عام 2019.

وتتناول المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، التي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، حيث ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها جرى إرسالها إلى دار للأيتام.

إنجي وجدان عن تجربتها في «كوكو شانيل»: فخورة

وأعربت الفنانة إنجي وجدان، عن سعادتها بمشاركتها في العرض المسرحي «كوكو شانيل» مع الفنانة شريهان، وكتبت عبر «إنستجرام» قائلة: «أنا الحقيقة مش عارفة أقول إيه غير إني فخورة إني كنت جزء من رجوع الأسطورة النجمة شريهان للمسرح».

وأضافت: «شكرًا لكل صناع العمل من أول واحد لآخر واحد اشتغل، أنا مبسوطة إن اسمي اتكتب في التاريخ. فعلا شكرا ليكم، الواحد حس إن التعب جه بفايدة.. مبروك لكل الزملاء اللي شاركوا في المسرحية».