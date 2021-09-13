مدبولي يتفقد تطوير مركز شباب وإنشاء مركز خدمي لأهالي كفر شبين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أعمال تطوير مركز شباب كفر شبين بمحافظة القليوبية، يرافقه عدد من المسؤولين بينهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمواقف والمجتمعات العمرانية الجديدة.

مدبولي يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة وإدخال الصرف إلى القرى

كما تفقد رئيس الوزراء، منذ قليل مشروع إنشاء مبنى خدمي لأهالي كفر شبين، مشروع تطوير ورفع كفاءة وإدخال الصرف إلى عدد من قرى محافظة القليوبية.

إدخال ورفع كفاءة الصرف الصحي لـ36 قرية و147 تابعا بالقليوبية

واستمتع رئيس الوزراء، لشرح من وزير الإسكان عن أعمال الصرف الصحي بالقليوبية، حيث تمّ طرح 4 حزم مشروعات بتكلفة 391 مليون جنيه، لخدمة 36 قرية، و147 تابعًا لها.