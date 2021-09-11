برعاية «مدبولي».. منتدى اقتصادي عالمي في بورسعيد منتصف سبتمبر

تشهد محافظة بورسعيد نهاية الأسبوع الجاري، انطلاق أكبر منتدى اقتصادي عالمي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة العديد من الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والخارج، وعدد من الشخصيات الاقتصادية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنمية منطقة شرق بورسعيد صناعيًا ولوجيستيًا، لتصبح وجهة الاستثمار العالمية، وقاطرة للتنمية في مصر، وتقام فعاليات المنتدى الاقتصادي.

المحافظ يدعو المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد دعوة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء مصر، باستغلال إمكانات وموارد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وأن يستثمروا مشروعاتهم في هذه المنطقة الواعدة، مؤكداً أن محافظة بورسعيد والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كافة الدعم للمستثمرين، وتوفر بيئة استثمارية قادرة على تحقيق أعلى معدل من النجاح الاقتصادي، والذي يعود على بورسعيد ومصر بالخير، ويسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.

وأشار المحافظ إلى أن منطقة شرق بورسعيد تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها قاطرة التنمية الصناعية للدولة، مشيراً إلى عناصر المنطقة الاقتصادية المقامة على مساحة 461 كيلومترًا مربعًا، وتشمل 4 مناطق صناعية، و6 موانئ بحرية، و3 مشغل موانئ رئيسي، و14 مصورًا صناعيًا، وتوفر 100 ألف فرصة عمل، وتشمل 250 منشأة صناعية عاملة، وشهدت ضخ حوالي 18 مليار دولار جنيه، لأعمال البنية التحتية والطرق بشرق بورسعيد، لافتاً إلى وجود 5 أنفاق، ومجموعة من المعابر تحقق سهولة تداول البضائع.

وأكد المحافظ أنه يجري حالياً تجهيز 20 كيلومتراً مربعاً شرق بورسعيد، لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة، وتوفر 80 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، إحدى المناطق الواعدة والمؤهلة والمتكاملة لوجيستيًا وصناعيًا، تخدم البحر الأبيض المتوسط وشرق أفريقيا والشرق الأوسط، موضحاً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمطور الصناعي، يقدم كافة احتياجات المستثمر من البنية التحتية، وتقدم الدعم المتواصل لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمر بشرق بورسعيد، وذلك في إطار تحقيق أهداف المشروع، وهو خلق فرص استثمارية في قطاعات صناعية وبحرية ولوجيستية بالمنطقة.

المحافظ: نهدف لتسويق وتعمير شرق بورسعيد لوجيستياً وصناعياً

وأشار المحافظ إلى وجود نموذجين من المصانع العالمية بشرق بورسعيد، وهما مصنع الأدوية، ومصنع إنتاج الجلود والأحذية، اللذان يساهمان في رفع اسم مصر عالياً في المجال الصناعي، موضحاً أن الهدف الأساسي من عقد المنتدى الاقتصادي هو تسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بما يسهم في تنمية المنطقة، على غرار غرب وجنوب بورسعيد، ويحقق الاستغلال الأمثل لإمكانات المنطقة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والموارد المتاحة بشرق بورسعيد.