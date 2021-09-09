مدبولي يتابع مشروعات الاتصالات بـ الإدارية: انتهاء رقمنة 80 مليون ورقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء هشام السويفي، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بكر محمد عبدالوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة نظم القوات المسلحة، والمهندس عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للإتصالات، ومسئولي عدد من الجهات.

رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بمشروعات التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية

وفي مستهل الإجتماع، أكّد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة للمشروعات المنفذة في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأنها تعد إحدى آليات تطوير العمل الحكومي والإرتقاء بأساليبه وفق أحدث النظم التكنولوجية المتقدمة بما ينعكس على صالح الوطن والمواطن.

وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريراً حول الموقف التنفيذي للترتيبات الخاصة بنقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول ما تحقق في إطار الربط الخارجي مع السنترالات المغذية للحي الحكومي، التي تسير بمعدلات جيدة، وأعمال المرافق والبنية التحتية في مجال الاتصالات، وأعمال تركيب مكونات السنترالات والأجهزة وغرف الاتصالات، وسير العمل نحو تنفيذ تجربة البرج التشاركي، الذي يقدم الخدمات على نحو تشاركي لجميع مقدمي خدمات المحمول في نطاق العاصمة الإدارية خارج الحي الحكومي.

حصر وتدقيق 893 تطبيقاً من 40 جهة

وفيما يتعلق بالتطبيقات المتخصصة، أوضح وزير الاتصالات، أنَه تمّ الحصر والتدقيق لـ893 تطبيقاً من 40 جهة، وجار العمل على محاكاة نقل تطبييقات عدة جهات حكومية وتهجير البيانات لتطبيق التوثيق، كما أنه يتم إعداد خطة لتهجير البيانات والاختبارات النهائية بمركز البيانات الموحد.

وحول موقف التطبيقات التشاركية، أكّد طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتهت من تشغيل واختبار كل من تطبيقات الأرشيف الرقمي، والمراسلات، ودورات العمل، على البيئة الحوسبية المؤقتة، كما أنه جار إعادة الاختبارات على النسخة المحدثة من تطبيق إدارة الموارد البشرية، ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال شهر، مع استكمال منظومة تطبيق «الموارد البشرية» بعدة خدمات أخرى.

وفيما يتعلق بتطبيق الماليات مثل الأجور والحوافز، أوضح طلعت، أنَّه يتمّ حالياً التنسيق مع وزارة المالية وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة لوضع آليات التكامل بين منظوةمة الأجور والمرتبات مع منظومة الموارد البشرية من خلال قاعدة بيانات موحدة، أما تطبيق التوقيع الإلكتروني، فيتم الربط مع التطبيقات التواصلية في المشروع الإسترشادي بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتوقع الإنتهاء منه في ديسمبر 2021.

الانتهاء من التشكيل النهائي لوحدات التحول الرقمي في 43 جهة

كما تناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف رقمنة الوثائق الحكومية، مؤكّداً أنَّه تمّ الانتهاء من رقمنة 80 مليون ورقة في كل مراحل المشروع، من إجمالي 300 مليون ورقة، مضيفاً أنَّه تمّ الانتهاء من التشكيل النهائي لوحدات التحول الرقمي في 43 جهة، وجار استكمال التشكيل لباقي الجهات، لافتأً إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تدريب 1400 فردًا ممن سيكون عليهم مسؤولية إدارة وحدات التحول الرقمي، ومستهدف تدريب 3400 متدرب بنهاية أكتوبر المقبل.

وفيما يتعلق بموقف تدريب المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح طلعت، أنَّه تمّ تدريب 33 ألف متدرب من إجمالي 38 ألف متدرب مستهدف، ومن المقرر الإنتهاء من تدريب الأعداد المتبقية بنهاية أكتوبر المقبل.