لجنة من البيئة لتقييم مجمع صناعات زفتى.. توصيات بتقنين ورش الكاوتش

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دعم محافظة الغربية في مجالات تطبيق مشروع البيوجاز، وزراعة الأسطح ونشر المسطحات الخضراء، واستخدام الطاقة المتجددة وخاصة في قريتي نهطاي وتفهنا العزب والتي سيتم الانتهاء من تطويرهما في ديسمبر المقبل ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى.

لجنة من البيئة لدراسة الاحتياجات البيئة للقريتين

أمرت الوزيرة بسرعة تشكيل لجنة من وزارة البيئة لدراسة الاحتياجات البيئية للقريتين التي سيتم افتتاحهما قريبا بالمحافظة كقرى نموذجية، بالإضافة إلى لجنة تابعة لرئيس جهاز شئون البيئة لتقييم الوضع البيئي بمجمع الصناعات بمركز زفتى، وآليات توفيق أوضاع الصناعات المخالفة.

أشارت خلال لقائها بالدكتور طارق حلمي، محافظ الغربية لمناقشة عدد من القضايا البيئية المشتركة داخل المحافظة، وعلى رأسها الأوضاع البيئية داخل مركز زفتى والذي يتم تطويره في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى أن الوزارة لن تتوانى في تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير القرى الأكثر احتياجاً لتصبح قرى نموذجية توفر للمواطن حياة كريمة، وتراعي الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة، في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الدولة.

الإنتهاء من مشاريع المخلفات الصعبة بزفتى وسمنود الشهر المقبل

وناقشت وزيرة البيئة والمحافظ موقف منظومة إدارة المخلفات الصلبة وعلى رأسها تطوير النقاط الوسيطة التي يتم إنشائها داخل مركزي سمنود وزفتى، مؤكدة على الأنهتاء من من الأعمال المدنية بتلك المواقع بنهاية أكتوبر المقبل.

ناقش الإجتماع توفيق أوضاع المدفن الصحي بالسادات، حيث تم الاتفاق على وضع جدول زمني للانتهاء من إنشاء خليتين جديدتين خلال العام المقبل، كما وجهت وزيرة البيئة بالدفع بلجنة لتقييم الوضع بالموقع وإعداد تقرير متابعة أسبوعي حتى الانتهاء من المحطتين، واعداد دراسة متكاملة عن منظومة المخلفات بزفتى، بالإضافة إلى الوقوف على آخر مستجدات مشروع تحويل المخلفات لطاقة في المحافظة.

تركيب 4 خطوط لتدوير المخلفات بمصنعي دفرة والمحلة

وبحث الطرفان آليات تطوير خطوط تدوير المخلفات بمصنعي دفره والمحلة الكبرى، حيث تم الانتهاء من تركيب4 خطوط وجاري العمل على إنشاء خطين جديد ليعمل مصنع المحلة الكبرى بكامل طاقته، في حين أتفق الطرفان على وضع جدول زمني لرفع كفاءة خطوط التدوير بمصنع دفرة.

وطالب محافظ الغربية دعم وزارة البيئة في تنفيذ عدد من الفعاليات منها حملات توعوية، وزراعة أشجار، وزراعة أسطح المنازل وإنشاء لوحدات البايو جاز، في قريتي نهطاي وتفهنا العزب وباقي القرى ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى.

تقنين أوضاع مكامير الفحم وورش تدوير الكاوتش بزفتى

وأكد المحافظ السعي لتقنين الأوضاع البيئية داخل مركز زفتى من خلال توفيق أوضاع مكامير الفحم، وورش تدوير الكاوتش بميت الحارون وغيرها من الصناعات التي يشتهر بها مركز زفتى، مطالباً بدعم الوزارة في وضع آليات لتقنين أوضاع تلك الصناعات التي تعتبر واحدة من أهم الصناعات على مستوى الجمهورية.