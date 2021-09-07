وزيرة البيئة: الدولة حفزت المستثمرين لتحويل المخلفات إلى طاقة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن فلسفة منظومة المخلفات الصلبة البلدية تتكون من ثلاث برامج، وهي برنامج تطوير البنية التحتية، وبرنامج عقود التشغيل، وبرنامج التوعية والدعم المؤسسي، مشيرة إلى أهمية قانون المخلفات الذي يوضح الأدوار والمسئوليات للحكومة والمواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضافت «فؤاد» خلال إطلاق منظومة النظافة الجديدة صباح اليوم، بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، إن قانون المخلفات تم التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر العام الماضي، وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وإرسالها إلى مجلس الوزراء وجاري مناقشتها.

وأضافت وزيرة البيئة، أن أهمية القانون تكمن في إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للعمل بالمنظومة، وذلك لتوفير القانون الحافز لتلك الشركات، لافتة إلى أن المواطن عقب تخلصه من القمامة تبدأ الشركات في عملية الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمنتصف محافظة القاهرة حاليا، يعقب ذلك نقل تلك المخلفات إلى المحطات الوسيطة، وأخيرا النقل إلى مصانع التدوير سواء لإنتاج سماد أو وقود بديل.

الدولة حفزت المستثمرين لتحويل المخلفات إلى طاقة

وأوضحت «فؤاد» أن الدولة عملت على تحفيز المستثمرين في هذا المجال، حيث تم اعتماد تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة، كما تم اعتماد المحافظات التي سيتم إقامة مصانع تحويل المخلفات لطاقة بها، على أن يتم التخلص من المخلفات المتبقية وغير الصالحة للتدوير بشكل آمن.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية قانون المخلفات، والتي تكمن في استدامة الأنشطة التي يتم القيام بها في مجال الارتقاء بالمنظومة المتكاملة للمخلفات، موضحة أن هناك أدوار مختلفة لجميع الوزارات والجهات المشاركة في ذلك العمل، قائلة: «دور وزارة البيئة يتمثل في التخطيط والتنظيم، ودور وزارة التنمية المحلية والمحافظات هو التنفيذ على الأرض، كما تقوم المحافظات بمتابعة الشركات العاملة بالمنظومة في التنفيذ».

قاعدة بيانات لتسجيل العاملين بمنظومة المخلفات

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لدمج القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل العاملين بهذا القطاع، كما تم بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، استخراج تصريح لمزاولة المهنه مدونة بالبطاقة، وأيضا توفير الحماية الاجتماعية والصحية، مؤكدة على أهمية عمال النظافة باعتبارهم أساس نجاح هذه المنظومة.

وذكرت وزيرة البيئة أن البرامج التوعوية التي تعمل عليها الوزارة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال إطلاق عدد من المبادرات، أبرزها مبادرة «جميلة يا مصر»، والتي تهدف إلى توعية المواطن بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، مشيرة إلى أن الهدف هو توصيل فكرة «نجمع أكتر.. ندور أكتر.. ندفن أقل».