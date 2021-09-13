 مسلسل سرنا نحن الاثنين.. «نيفا» تكشف حقيقة علاقتها بـ«فرحات»

يبحث الجمهور عن أحداث الحلقات الجديدة من المسلسل التركي سرنا نحن الاثنين، والتي تدور قصته الأساسية حول بطلة العمل ««نيفا»»، وابنتها «خيال»، وكذلك «ألب» الذي يدخل حياتهما، ويغيرها للأفضل بكثير، وحققت الـ6 حلقات الأولى من المسلسل نجاحاً كبيراً بعد عرضها.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل «سرنا نحن الاثنين»

وتدور أحداث الحلقة السادسة من مسلسل «سرنا نحن الإثنين»، حول اختيار ««نيفا»» لأن تكون رئيس مطبخ المطعم الذي يترأسه «ألب»، والذي يذهب لإقناع والدته بالأمر، ولكنها ترفض وتقول له إنه يؤذي نفسه ولا يجب أن يثق بـ«نيفا» نهائيًا.

ومن ناحية أخرى يحاول «فرحات» أحد العاملين في المطعم أن يوترها، ويقول لها بأن الجميع يتحدث عن علاقتها بالمدير، وأنه لا يجب أن تثق فيه لأنها لا تهمه، لتتركه وترحل.

فيما يحاول المدير أن يبعدها عن فرحات بشكل واضح، وتؤكد «نيفا» أنه ليس لها علاقة بفرحات بشكل مباشر، ولكنها تعتبر واحد من العائلة فقط، وليس هناك أى شيء بينهما .

معلومات عن المسلسل التركي سرنا نحن الاثنين

المسلسل التركي سرنا نحن الاثنين حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية ونجاحاً كبيراً من أنحاء العالم العربي، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك بعد عرض الحلقة 6 التي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تعرض الحلقة الجديدة يوم الأحد من كل أسبوع على قناة atv، ثم تعاد على منصة «قصة عشق» الإلكترونية.

مسلسل سرنا نحن الاثنين İkimizin Sırrı مسلسل تركي صيفي لعام 2021 من إنتاج Us Yapım، ومن من إخراج المخرج جيم أكيولداش، ومن بطولة الممثل أراس إيدين و ليلى فيراي، ويعرض على قناة atv، ويدور حول قصة درامية بين الأم وابنتها.