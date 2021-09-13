التعبئة والإحصاء: حققنا زيادة وصلت إلى 17% في الإنتاج الصناعي السنوي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي السنوي لمنشآت القطاع العام والأعمال العام لسنة 2018- 2019.

وجاءت أهم المؤشرات في النشرة السنوية إلى ما يلى:

- بلغت قيمة إنتاج صناعة المواد والمنتجات الكيماوية 6.3 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 5.4 مليار جنيه عام 2017/2018 بارتفاع بلغت نسبته 17.3%.

قيمة الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن «البلاستيك والمطاط» 411.8 مليون جنيه

- بلغت قيمة الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن «البلاستيك والمطاط» 411.8 مليون جنيه عام 2018/2019 مقابل 355.1 مليون جنيه عام 2017/2018 بارتفاع بلغت نسبته 16.0%.

- بلغت قيمة الإنتاج في صناعة منتجات التبغ 54.0 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 48.5 مليار جنيه عام 2017/2018 بارتفاع بلغت نسبته 11.3%.

- بلغت قيمة الإنتاج في صناعة الأدوية 4.9 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2017/2018 بارتفاع بلغت نسبته 10.9%.

- يساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 17.3%، تليه الفلزات القاعدية «حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثـمينة» بنسبة 16.9%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 5.0% من قيمة الإنتاج الصناعي «بدون البترول وتكريره».