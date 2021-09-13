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التعبئة والإحصاء: حققنا زيادة وصلت إلى 17% في الإنتاج الصناعي السنوي

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الوطن
01:30 م | الإثنين 13 سبتمبر 2021
الجهاز المركزي

الجهاز المركزي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي السنوي لمنشآت القطاع العام والأعمال العام لسنة 2018- 2019.

وجاءت أهم المؤشرات في النشرة السنوية إلى ما يلى:

- بلغت قيمة إنتاج صناعة المواد والمنتجات الكيماوية 6.3 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 5.4 مليار جنيه عام 2017/2018 بارتفاع بلغت نسبته 17.3%. 

قيمة الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن «البلاستيك والمطاط» 411.8 مليون جنيه

- بلغت قيمة الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن «البلاستيك والمطاط» 411.8 مليون جنيه عام 2018/2019 مقابل 355.1 مليون جنيه عام 2017/2018 بارتفاع  بلغت نسبته 16.0%. 

- بلغت قيمة الإنتاج في صناعة منتجات التبغ 54.0  مليار جنيه عام 2018/2019  مقابل 48.5 مليار جنيه عام 2017/2018  بارتفاع بلغت نسبته 11.3%.

- بلغت قيمة الإنتاج في صناعة الأدوية 4.9  مليار جنيه عام 2018/2019  مقابل  4.4 مليار جنيه عام 2017/2018 بارتفاع بلغت نسبته 10.9%.

- يساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 17.3%، تليه الفلزات القاعدية «حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثـمينة» بنسبة 16.9%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 5.0% من قيمة الإنتاج الصناعي «بدون البترول وتكريره».

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