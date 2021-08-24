الإحصاء: 901 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 7 أشهر و24 يوما

مازالت زيادة أعداد السكان تمثل كابوسا يهدد المجتمع المصري، حيث أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس2021، أن عدد سكان مصر بلغ 102 مليون و277 ألفا و99 نسمة، مقابل 101 مليون و375 ألفا و894 نسمة، في الأول من يناير 2021، بزيادة بلغت 901 ألفا و205 نسمات في 7 أشهر و24 يوما.

101.4 مليون نسمة في 1 يناير 2021

ومن خلال رصد «الوطن» لإحصاءات الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن متوسط الزيادة السكانية شهريا تبلغ 112.6 ألف مولود جديد تستقبله بيوت المصريين كل ثلاثين يوما.

«الوطن» ترصد بالأرقام متوسط الزيادة السكانية في بيوت المصريين شهريا منذ الأول من يناير 2021 حتى اليوم الثلاثاء 24 أغسطس على النحو التالي :

- وفقا لما لإحصاءات الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عدد سكان مصر بلغ في الأول من يناير 2021 نحو 101 مليون و375 ألفا و894 نسمة.

101.5 مليون نسمة عدد سكان مصر في 11 فبراير 2021

- وفي 11 فبراير 2021 سجلت الساعة السكانية بلوغ عدد سكان مصر بالداخل إلى 101.5 مليون نسمة، وذلك بعد مرور عام ميلادي على وصول عدد السكان داخل مصر، إلى 100 مليون نسمة، وتحديدا في 11 فبراير من العام الماضي 2020.

- وفي4 مارس 2021 بلغ عدد سكان مصر نحو 101 مليون و602 ألفا و151 نسمة بالداخل.

بزيادة بلغت نحو مليون و602 ألف و151 نسمة، خلال 395 يومًا، بعد وصول معدل السكان الى 100 مليون في 11 فبراير 2020 بمتوسط تقريبي ونسبي 112.6 ألف مولود شهريا ، وتقريبا 33 ألف نسمة أسبوعيًا، وحوالي 7.4 ألف نسمة يوميًا، ونحو 308 مواليد كل ساعة، بمعدل حوالي 3.4 مولود في الدقيقة.

-وفي شهر8 أبريل 2021، رصدت الساعة السكانية بلوغ عدد سكان مصر إلى 101 مليون و714 ألفا و524 نسمة.

عدد سكان مصر ارتفع إلى 101.8 مليون في 17 مايو 2021

- وفي 17 مايو 2021 سجلت الساعة السكانية زيادة عدد سكان مصر في جميع المحافظات، إلى 101 مليون و802 ألف و830 نسمة تقريبا.

- وفي 16 يونيه 2021 بلغ عدد سكان مصر، حوالي 101 مليون و922 ألفا و957 نسمة.

-ويوم الاثنين 5 يوليو، أعلنت الساعة السكانية بلوغ عدد سكان مصر 102مليون نسمة، وذلك بعد مرور 18 شهرا على دخول مصر قائمة الـ100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020.

13.3 ألف نسمة أعلى معدل زيادة يومية خلال 2021

- وكانت أعلى معدلات الزيادة السكانية في مصر خلال عام 2021، زيادة عدد السكان نحو 13 ألفا و256 نسمة خلال 48 ساعة، حيث سجلت الساعة السكانية بلوغ عدد السكان في 7 يوليو 102 مليون و13ألفًا و256 نسمة، بزيادة 13 الفا و256 نسمة خلال 48 ساعة، وهو اعلى مؤشر سجله معدل الزيادة الطبيعية في السكان والذي وصل الى 276.16 مولود لكل ساعة، ما يعادل 4.6 مولود في الدقيقة، أي 0.76 مولود في الثانية الواحدة.

- وفي 5 أغسطس بلغ عدد سكان مصر وفقا للساعة السكانية نحو 102 مليون و166 ألفا و66 نسمة.

- واليوم 24 أغسطس بلغ عدد سكان مصر نحو 102 و277 ألفا و99 نسمة ، بزيادة بلغ معدلها ، 111.6 ألف نسمة خلال 19 يوما .

جدير بالذكر أن مصر دخلت قائمة الـ«100 مليون نسمة » في 11 فبراير 2020 ، بينما توقعت دراسة إحصائية أن عدد سكان مصر سيصل الى 192 مليون نسمة في عام 2052، مع وصول معدل الإنجاب لـ 3.4 مولود لكل سيدة، أما في حال خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة، سيصل عددسكان مصر الى 143 الفا في 2052 .