في ذكرى وفاته.. هكذا تحدث إسماعيل عبد الحافظ عن درة الدراما المصرية

تحل اليوم الذكرى التاسعة لوفاة المخرج إسماعيل عبد الحافظ، الذي توفى في 13 سبتمبر 2012، وحصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية من جامعة عين شمس عام 1963، وكون ثنائيا مع الكاتب أسامة أنور عكاشة، كما عمل مساعد مخرج بالتليفزيون لفترة، ثم أصبح بعد ذلك مخرجا للدراما، وأخرج العديد من المسلسلات والأفلام، التي أشاد بها الكثير، ونال عن بعضها الجوائز.

وفي سطور تستعرض «الوطن» أبرز تصريحات عمدة مخرجي الدراما المصرية عن مسلسليه «ليالي الحلمية»، و«الشهد والدموع».

وتناول المخرج إسماعيل عبد الحافظ خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له، مسلسليه «ليالي الحلمية»، و«الشهد والدموع»، قائلاً «ستظل لفترة طويلة درة العمارة الدرامية العربية، وليست المصرية فقط، وذلك بحكم المشاهدة».

إسماعيل حافظ عن أسامة أنور عكاشة: صديق عمري

وأضاف المخرج إسماعيل عبد الحافظ في حديثه عن أسامة أنور عكاشة «أنا وصديق عمري أسامة أنور عكاشة دائما نقول على هذين المسلسلين، كيف صنعناهما؟»، متابعًا: «حالة المناخ سواء كانت العام أو الخاص، وحب المشاركين بالعمل في تقديمه، كل هذا ساعدنا في تقديم هذين العملين بشكل متميز».

وأوضح في حديثه حرصه الشديد في البحث في المجتمع بكل نواحيه، قائلا: «نبحث دائما في المجتمع بكل نواحيه سواء كانت اقتصادية أو ثقافية، لذلك فإن العملين فريدين من نوعهما».

مسلسل «ليالي الحلمية»

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل «ليالي الحلمية»، تم عرضه في عام 1987، وهو من إخراج إسماعيل عبد الحافظ، وتأليف أسامة أنور عكاشة، وتشارك في تقديم هذا العمل العديد من النجوم مثل يحيي الفخراني، وصفية العمري، وفردوس عبدالحميد، وصلاح السعدني، وسهير المرشدي، وحسن يوسف، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل «الشهد والدموع»

وكان الجزء الأول من مسلسل «الشهد والدموع»، من إخراج إسماعيل عبد الحافظ، وتأليف أسامة أنور عكاشة، وتم عرضه في عام 1983، وضم هذا العدد العديد من النجوم مثل يوسف شعبان، وعفاف شعيب، ومحمود الجندي، ونوال أبو الفتوح، ورجاء حسين، ونبيل الدسوقي، وغيرهم من الفنانين.