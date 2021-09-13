«الهجرة» تطلق منصة إلكترونية لفاعلية جمع تبرعات المصريين في أمريكا

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق منصّة إلكترونية رسمية؛ للترويج عالميًا لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة، المقررة في 2 أكتوبر المقبل برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عبر تطبيق «زووم» ترأسته وزيرة الهجرة، ويضم ممثلي مؤسسة حياة كريمة، والإعلامي الكبير أستاذ محمد شردي سفير مبادرة حياة كريمة، وسيدة الأعمال المصرية «ليلى بنس» إحدى رائدات مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة« ومستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، وزوجها رجل الأعمال الأمريكي «درايدن بنس»، وممثلين عن مؤسسة «نيو إيجيبت» المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن نادي روتاري مابل فالي بالولايات المتحدة أيضًا.

الحملة تتزامن مع شهر النصر

وأشارت «مكرم»، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أنه تم الاتفاق على أن تتزامن الحملة مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية في شهر أكتوبر العظيم، مع البدء في الإعلان عن مواقع التبرع من اليوم لإتاحة المجال للمشاركين في دعم المشروع القومي «حياة كريمة».

السفيرة نبيلة مكرم تتوجه بالشكر لمؤسستي «حياة كريمة» و«نيو إيجيبت»

وتوجهت وزيرة الهجرة بخالص الشكر إلى «مؤسسة حياة كريمة» و«مجموعة نيو إيجيبت» المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعاونهما في وضع محتوى المنصّة وتصميمها وتفعيلها والتي تشمل موقعا إلكترونيا يحتوي على «ما هو المشروع القومي حياة كريمة؟» عن طريق (نسخة ويب ونسخة موبايل) كالتالي:‏https://hayakarimausa.com/‏https://m.hayakarimausa.com/

وصفحة رسمية موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على الرابط التالي:https://www.facebook.com/Haya-Karima-USA-107712704982602/about?ref=page_internal

روتاري تتكفل بالمصاريف الإدارية لتحويل التبرعات

كما وجهت وزيرة الهجرة الشكر لممثلة نادي «روتاري مابل فالي» التي أعلنت عن تكفلها كافة المصاريف الإدارية لتحويل التبرعات مساهمة منها في دعم المشروع، كما حيّت وطنية السيدة ليلى بنس وجهدها لدعم المشروع القومي، لافتة إلى أن الموقع الإلكتروني للحملة يحتوي على مواد فيلمية وفيديوهات قصيرة تعريفية بالمبادرة تعبر عن المشروع القومي «حياة كريمة» بكافة تفاصيله، وعن حافلات محو الأمية الرقمية في القرى المصرية، بالإضافة إلى دعم أحد أهم القطاعات بالمشروع القومي وهو شق التمكين الاقتصادي الذي يعتبر من أهم الركائز لدعم كل مصري وكل مصرية.

وأضافت أن هذه المنصة بمثابة أداة رسمية للمصريين بالولايات المتحدة يمكنهم التبرع من خلالها للمشروع القومي «حياة كريمة»، ومتاح عليها كافة المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع والمستهدفات وآلية تحويل التبرعات، سواء عبر الكروت الائتمانية أو عبر إرسال الشيكات لبريد تم إعلانه على موقع الحملة، وذلك بهدف ضمان انتشارها في أوساط الجاليات المصرية، مؤكدة أن كل هذه الجهود المبذولة إنما هي لدعم المشروع القومي الذي يغير نوعية الحياة لمواطنينا بالقرى الأكثر احتياجًا والمصدرة أيضا للهجرة غير الشرعية.

من جانبه، استعرض الإعلامي محمد شردي برنامج فاعلية التبرع الذي سيقوم بإدارته بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، مقترحًا لدعوة إعلاميين وشخصيات عامة لحضور حملة التبرعات التي تتم بشكل إلكتروني للمرة الأولى من نوعها لمصريين بالولايات المتحدة لدعم المشروع القومي.

الإنجاز الأضخم في التاريخ

وبصفته سفيرًا لحياة كريمة، أكد «شردي» أن المشروع يعد الإنجاز الأضخم في التاريخ الذي يستهدف تغيير حياة أكثر من 50 مليون مواطن من كافة محافظات مصر، مشيدًا بروح التعاون في حملة التبرعات بين منظمات المجتمع المدني، المتمثلة في مؤسسة حياة كريمة ونادي روتاري ومجموعة نيو إيجيبت المتحدة، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارتي الهجرة والتخطيط، والمصريين بالخارج الذين يشاركون في تنمية الوطن ومشروعاته القومية الكبرى.