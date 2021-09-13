قرار حكومي باعتبار مسطحات الأراضي اللازمة لتنفيذ مونوريل العاصمة منفعة عامة

أصدَر مجلس الوزراء قرارًا رقم 2180 لسنة 2021، الذى نص على إضافة مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة والسادس من أكتوبر بنطاق محافظتي الجيزة والقاهرة إلى أعمال المنفعة العامة.

اعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ومساراته منفعة عامة

كما أصدَر القرار رقم 2181 لسنة 2020، الذى نص على اعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع: «السخنة، العاصمة الإدارية، العلمين، مطروح» في المسافات التي يقع بها وبما يحتويه من مسارات ومرافق ومحطات قوى وتحكم، من ضمن أعمال المنفعة العامة.

ونُشر القراران في الجريدة الرسمية للاطلاع عليهما اضغط هنــا وهنــا.