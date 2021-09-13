مستفيدة من «سكن كريم» لرئيس مجلس الوزراء: «ربنا يحميك»

عبرت إحدى المستفيدات من مبادرة «سكن كريم»، ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالقليوبية، عن سعادتها، خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمنزلها، اليوم، ضمن جولته لتفقد قرى «حياة كريمة»، بشبين القناطر في القليوبية ووجهت حديثها لرئيس الوزراء قائلة: «ربنا يحميك».

مواطنون يطالبون رئيس الوزراء بحل مشكلاتهم

والتف عدد من المواطنين حول رئيس الوزراء، وعبروا عن رغبتهم في تحسين أوضاعهم واستمع لشكواهم ووعد بحلها فورا ووجه جميع التنفيذيين إلى حل كل المشكلات.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء، لمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات قرى «حياة كريمة»، بشبين القناطر، يرافقه عدد من المسؤلين، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بزيارة قرية كفر شبين، حيث تفقد مركز شباب القرية، ومجمع خدمات متكامل، وذلك للاطلاع على الموقف الحالي، ومناقشة العاملين والأهالي بشأن احتياجاتهم.

تطوير قرى شبين القناطر ضمن حياة كريمة

وتشهد محافظة القليوبية، خلال الفترة الأخيرة، تكثيف الأعمال داخل قرى حياة كريمة، التي تستهدف تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر، والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابعا، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية "حياة كريمة" وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية.

أسماء القرى التي تم إدراجها ضمن «حياة كريمة»

وتستهدف مبادرة حياة كريمة قرى «الأحراز، الجعافرة، الحزانية، الحساينة، الحصافة، الزهويين، السلمانية، الشوبك، العطارة، الغريري، القشيش، القلزم، الكوم الأحمر، المريج، تل بني تميم، طحانوب، طحوريا، عرب الشعار، عرب الصوالحة، كفر الدير، كفر الشرفا القبلي، كفر الشوبك، كفر الشيخة سالمة، كفر الصهيبي، كفر سعد بحيري، كفر سليمان الور، كفر سندوة، كفر شبين، كفر طحا، كفر طحوريا، كوم السمن، منشأة الكرام، منية شبين، نزلة عرب جهينة، نوب طحا، نوى».