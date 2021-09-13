تفاصيل عزاء إيمان خيري شلبي.. إلكترونيًا بسبب كورونا

أعربت أسرة الروائي الراحل خيري شلبي عن عميق الحزن بعد رحيل إيمان خيري شلبي، التي رحلت صباح أمس بعد صراع مع المرض، كما تقدم أشقاء الراحلة بالشكر لكل من شاركهم مشاعر الحزن، سواء بالحضور إلى المستشفى، أو بحضور الجنازة، معلنين عن الاكتفاء بتقبل العزاء الإلكتروني احترامًا لقرار حظر إقامة العزاء في دور المناسبات.

وكتب زين العابدين خيري شلبي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «المصاب فادح، والخسارة أعظم من أن يتم وصفها أو تجاوزها، ولكن عزاءنا الوحيد هو مظاهرة الحب المتدفقة منذ الأمس في وداع فقيدتنا الغالية وأختنا الحبيبة إيمان خيري شلبي».

زين العابدين خيري شلبي: نحترم قرار حظر إقامة العزاء في دار مناسبات

وتابع: «خالص الشكر لكل من تفضل بالحضور للمستشفى أو للجنازة أو بالكتابة وإرسال الرسائل على أي وسيلة من وسائل التواصل»، مضيفًا: «واحترامًا لقرار حظر إقامة العزاء في دور المناسبات فإننا نكتفي بقبول تعازيكم إلكترونيًا على وسائل التواصل المختلفة، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم».

فيما دوّنت ريم خيري شلبي، شقيقة الفنانة الراحلة، على صفحتها، قائلة: «إيمان كانت طموحة وشديدة الذكاء، كانت متميزة في كل حاجة، حلمت تبقى ممثلة، ودرست في أكاديمية الفنون واتخرجت واعتزلت التمثيل بدري لأنها ماعرفتش تجاري الوسط ومتطلباته، اتجوزت من الشخص إللي حبته وخلفت ولدين كرست حياتها ليهم».

وأضافت: «حتى لما اشتغلت مخرجة في المتخصصة ماكانتش بتحارب على أي شيء علشان يكون عندها وقت لولادها، رغم إن مؤهلاتها الثقافية والشكلية كانت تؤهلها إنها تكون فنانة كبيرة أو مذيعة مرموقة أو مخرجة مهمة جدًا، لكنها كانت مسالمة ونفسها تقضي حياتها في هدوء».

يشار إلى أن إيمان خيري شلبي، رحلت أمس بعد صراع مع مرض السرطان، وتخرجت الراحلة من أكاديمية الفنون، وعملت مخرجة بالقناة الثقافية بالتليفزيون المصري، كما شاركت بالتمثيل في بعض المسلسلات التلفزيونية منها «الكومي»، و«الوتد»، و«القضاء في الإسلام».