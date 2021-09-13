خيم الحزن على الوسط الفني في الوطن العربي، بعد وفاة الفنان فاروق الجمعات، أحد أبطال مسلسل فرقة ناجي عطا الله، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 63 عامًا

وودع أصدقاء ومُحبي الفنان فاروق الجمعات، أحد أبطال مسلسل فرقة ناجي عطا الله، إلى مثواه الأخير ظهر اليوم الإثنين، حيث وارى الجثمان بمقابر العائلة في قرية جباب السورية، وذلك حسبما أعلن نجله شوقي فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونعت الفنانة شكران مرتجى، الفنان فاروق الجمعات، أحد أبطال مسلسل فرقة ناجي عطا الله، قائلة: «أستاذ فاروق كنا نلتقي بالصدف ولم نجتمع في عمل مشترك، ولكني على يقين منذ أول صدفة بأنك محترم خلوق ذو حضور محبب رحمك الله وأسكنك فسيح جناته والصبر لمحبيك الكثر ولعائلتك، ولنا هذا الفقدان اليومي لأحبتنا».

ونشر الفنان السوري قاسم ملحو، صورة تجمعه بالفنان فاروق الجمعات أحد أبطال مسلسل فرقة ناجي عطا الله، عبر موقع «فيس بوك»، مُعلقًا عليها بقوله: «أيها الوسط الفني.. قرأت نعيكم للمنسي فاروق الجمعات.. إذا كل هالقد بتحبوه ورأيكم به إنه مبدع.. ليه ما كان عم يشتغل؟.. على فكرة أبو الشوق مات طقيق من قلة الوفا.. أسفي على هالوسط والرحمة لروح الراقي فاروق الجمعات وربي يحسن خاتمتنا».

الفنان فاروق الجمعات، شارك في أعمال فنية عدة، لعل أبرزها مسلسل فرقة ناجي عطا الله، للفنان عادل إمام، والهيبة، وحارس الجبل، وحارس القدس، ورائحة الروح، وكرسي الزعيم، وأوركيديا، وسنة أولى زواج، وغيرها من الأعمال الفنية التي تجاوزت المئة عمل.