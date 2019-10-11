ملك: شال إياد في "الممر" من معبد يهودي.. واستخدم من قبل في "فرقة ناجي عطا الله"

أبدت الفنانة ملك ذو الفقار مصممة ملابس فيلم "الممر"، سعادتها بسبب المشاركة في الفيلم وبسبب ردود الأفعال حوله ، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأكدت ذوالفقار أن الفيلم تجربة جديدة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها كانت تحاول تحقيق رؤية المخرج شريف عرفة، مشددة على أنها كانت تعمل على أن تكون الملابس واقعية بنسبة 100% ومنها لون ملابس جيش العدو ولون ملابس القوات المسلحة المصرية.

وأوضحت ذوالفقار أنها عملت مصممة ملابس لمسلسلات احتوت على ملابس للإسرائيليين مثل "ناجي عطا الله" ومسلسل "الصفعة".

وأشارت مصممة ملابس فيلم الممر إلى أن الشال الذي ارتداه الفنان إياد نصار أثناء صلاته اشترته من أحد المعابد اليهودية في هولندا من أجل مسلسل فرقة ناجي عطا الله.