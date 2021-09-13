اعرف موعد المولد النبوي الشريف 2021 وحكم الاحتفال به

تصدر البحث عن موعد المولد النبوي الشريف 2021، محركات البحث على شبكة الإنترنت، خلال الساعات الماضية.

موعد المولد النبوي الشريف

يوافق موعد المولد النبوي الشريف 2021، يوم 12 من شهر ربيع الأول وفقا للتقويم الهجري، وهو اليوم الذي يتزامن فلكيا مع يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر 2021.

ويعتبر موعد المولد النبوي الشريف 2021، إجازة رسمية في الدولة المصرية، وتكون مدفوعة الأجر بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام، إلا أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء فأنه سيتم ترحيل موعد الإجازة لوقوعها في منتصف الأسبوع لتكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

يتجدد الجدل حول حكم الاحتفال بتلك المناسبة، وقد حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في الأمر، من خلال أكثر من فتوى رسمية تم نشرها على موقع الدار الرسمي على شبكة الأنترنت، ومنها الفتوى رقم 486، والتي أوضح خلالها الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن «الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الإثنينِ ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم».

وأضافت دار الإفتاء، إنه عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»، مشيرة إلى أن هذا الحديث أصل في الاحتفال والاهتمام بالمولد النبوي الشريف، حيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن يوم ولادته له ميزة على بقية الأيام، وللمؤمن أن يطمع في تعظيم أجره بموافقته ليوم فيه بركة، وتفضيل العمل بمصادفته لأوقات الامتنان الإِلهي معلوم قطعا من الشريعة، ولذا يكون الاحتفال بذلك اليوم، وشكر الله على نعمته علينا بولادة النبي، ووجوده بين أظهرنا، وهدايتنا لشريعته، مما تقره الأصول.

وقالت دار الإفتاء: «لقد كان الاحتفال هنا من قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منصبًّا ومبنيًّا على أصغر وحدة بنائية في الزمن الكامل، وهو اليوم، فلم يصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة في السنة، ولا مرة في الشهر، ولكن نفس اليوم، كل يوم اثنين، فلا يوجد أصغر من اليوم كوحدة زمانية، وبالتالي كان صيام ذلك اليوم مرات كثيرة جدا، الله أعلم متى بدأها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من عمره الشريف، ورغم إفادة الحديث القطعية واليقين في عموم الاحتفال والاهتمام بهذه اليوم فلا تزال ثلة من خوارج العصر تصر على بطلان المعنى والمغزى المستفاد من الحديث».