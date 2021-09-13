اتحاد عمال مصر ينعى مستشاره القانوني حسني سعد: أدى دوره بصدق وإخلاص

نعى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ونقاباته العامة، ولجانه النقابية، حسني سعد المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي وافته المنيه اليوم، داعيا الله عز وجل أن «يتغمده برحمته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويسكنه فسيح جناته، سائلا للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان».

اتحاد العمال ينعى مستشاره القانوني

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان صادر عنه منذ قليل، إن المستشار سعد حسني، أحد أبرز المستشارين القانونيين الذين قاموا بدورهم على أكمل وجه وبكل صدق وإخلاص في خدمة التنظيم العمالي الذي يدافع عن حقوق الملايين من العمال.

الاتحاد العربي للكيماويات ينعى المستشار حسني سعد

كما نعى الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، والنقابة العامة للكيماويات في مصر، حسني سعد المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي وافته المنيه اليوم.