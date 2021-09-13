عفاف راضي تحيي ذكرى بليغ حمدي بالأوبرا الخميس

تحيي النجمة عفاف راضى الفصل الثاني من الاحتفال بذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، والمقامة بقيادة المايسترو سليم سحاب، فى الثامنة مساء الخميس 16 سبتمبر، على مسرح النافورة بالأوبرا، بمشاركة المطربين ياسر سليمان، محمد متولي، رحاب مطاوع، وعازف الكمان نادر أنيس.

عفاف راضي تشدو بأغنيات تعاونت فيها مع بليغ حمدي

وتستهل عفاف راضي فقرتها الغنائية، ببعض الأعمال التي تعاونت خلالها مع الموسيقار الراحل، أما الفاصل الأول يتغنى خلاله نجوم الأوبرا المشاركين بـ«الهوى هوايا»، و«خايف مرة أحب»، و«عدوية»، و«طاير يا هوا»، و«العيون السود»، و«ألف ليلة وليلة» وموسيقى بعيد عنك.

بليغ حمدي المطرب

يذكر أنّ بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931، وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي «معهد الموسيقي العربية حاليا» وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغنيات بالإذاعة المصرية، ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957، عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ «تخونوه»، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوى، عزيزة جلال، على الحجار، هانى شاكر، محمد رشدى، سميرة سعيد ولطيفة.

وتميزت ألحان الموسيقار بليغ حمدي بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، وقد توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها الحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاي.