إلهام شاهين: "بشتم نفسي بسبب مشاركتي في فيلم هاجم بليغ حمدي"

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها محظوظة بشكل كبير بسبب الأفلام التي أدت أدوارا فيها، موضحة: "عمري مرحش هدر، وعلى قد ما قدرت قدمت للسينما المصرية أدوار جيدة، ولكن فيه فيلم أنا بكرهه أوي اسمه (موت سميرة)، لأنه بيهاجم بليغ حمدي، وأنا بعشق بليغ حمدي، وأنا بشتم نفسي علشان المشاركة فيه، وبحس إنها كانت غلطة كبيرة".

وأضافت "شاهين"، في لقاء هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن الإنتاج بالنسبة لها يخسر دائما، لأنها لا تضع "بادجيت" محددا للفيلم، مشيرة إلى أنها شعرت بأن وجودها كمنتجة غير مرحب به في الوسط الفني، موضحة أنها أنتجت بعض الأفلام مثل "خلطة فوزية"، و"واحد صفر"، وغيرها.

وتابعت، أن غالبية الأفلام التي أنتجتها تتحدث عن قضايا السيدات، لأنها امرأة، وهناك الكثير من السيدات "حقوقهم ضايعة"، لافتة إلى أن فيلم "واحد صفر" يتحدث عن معاناة سيدة مسيحية تطلقت من زوجها، ثم أحبت شخصا آخر، ولا تستطيع الزواج منه.

وأشارت، إلى أنها استقبلت خطابات شكر من سيدات مسيحيات مطلقات بعد هذا الفيلم، الذي جسد قصة حياتهن، ولكن حدثت مناقشات كثيرة في البرامج، وتم فتح القضية، موضحة أنها تتعمد فتح القضايا في أفلامها، مثل "يوم للستات"، وغيرها من الأفلام.

وشددت "شاهين"، على أن بعض زملائها جاملوها في مسألة الأجور، مؤكدة: "هالة صدقي الوحيدة اللي اشتغلت ببلاش، لكن الباقيين مشتغلوش ببلاش، لكن جاملوني في أجورهم".

ويذاع برنامج "كلمة أخيرة"، على قناة ON فى تمام التاسعة مساء من الأحد إلى الثلاثاء، مع لميس الحديدي.

وحلت الفنانة إلهام شاهين، اليوم الثلاثاء، ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "ON" الفضائية، اليوم الثلاثاء.

وتتحدث "شاهين"، عن فيلمها الجديد "حظر تجوال"، كما تتحدث عن السينما والمرأة.

في سياق منفصل، وجهت "شاهين" رسالة إلى العالم، بشأن اكتشاف سقارة الأخير، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كل التحية والتقدير لمعالى وزير السياحة والآثار د. خالد العناني.. ود. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.. أبهروا العالم بالاكتشافات الأثرية العظيمة.. مصر مليئة بكنوز الحضارة الفرعونية.. أقدم وأعظم وأول حضارة فى التاريخ.. تحيا مصر".