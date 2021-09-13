سعر ومواصفات تابلت HTC A100.. بـ273 دولارا وبطارية 7000 مللي أمبير

شهد السوق الروسي إطلاق شركة HTC لأحدث منتجاتها لجهاز تابلت HTC A100 بإمكانات غير مسبوقة، ومن المتوقع أن يُطلق تباعاً في الأسواق العالمية، حيث يبلغ سعر التابلت حوالي 273 دولارا أي ما يعادل 4200 جنيه مصري.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير سعر ومواصفات تابلت HTC A100، وفقاً لموقع «Gizmochina» التقني، فيما يلي:

- تابلت HTC A100 أُطلق رسميا في السوق الروسي.

بطارية الجهاز بسعة 7000 مللي أمبير

- بطارية الجهاز بسعة 7000 مللي أمبير، كما يتم تشغيله بواسطة معالج UNISOC Tiger T618.

- شاشة تابلت HTC A100 من نوع IPS LCD، قياس 10.1 بوصة، وتأتي بدقة 1200X1900 بكسل.

- هيكل تابلت HTC A100 مصنوع من الألومنيوم بزوايا مستديرة، وحواف بارزة حول الشاشة بسمك موحد من جميع الجوانب.

كاميرا تابلت HTC A100

- كاميرا تابلت HTC A100 على كاميرا الخلفية مزدوجة، وتأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل.

- كاميرا تابلت تابلت HTC A100 الأمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، تأتى بدقة 5 ميجابكسل.

- يعمل تابلت HTC A100 بمعالج UNISOC Tiger T618، والذي يأتى بقوة تصنيع 12 نانومتر، يحتوي على 8 نواة من وحدة المعالجة المركزية من نوع Cortex-A75، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، و 6 نواة من نوع Cortex-A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز.

- يحتوي تابلت HTC A100 على معالج رسومات من نوع Mali G52 MP2.

- معالج تابلت HTC A100 مقترن بذاكرة وصول عشوائي DDR3 رام بسعة 8 جيجا بايت.

ذاكرة تخزين تابلت HTC A100

- ذاكرة تخزين تابلت HTC A100 الداخلية بسعة 1218 جيجا بايت، قابلة للتوسعة من خلال ذاكرة التخزين الخارجية microSD، ما يصل إلى 256 جيجا بايت من سعة التخزين.

- يعمل تابلت HTC A100 بنظام تشغيل أندرويد 11، ويحتوي على مكبرات صوت فى أسفل الجهاز، مع منفذ USB-C ثنائي لشريحة SIM.