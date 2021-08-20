التعليم للطلاب: تابلت الثانوية العامة هدية من الدولة

فيما أشبه بهدية أو مصالحة لطلاب الثانوية العامة 2021، بعد عام دراسي شهد تغيرات سواء في طريقة الامتحانات أو في شكلها، أو حتى في المناهج المُدرسة، أهدت وزارة التربية والتعليم تابلت الثانوية العامة 2021 للطلاب للاستفادة به في المرحلة الجامعية، لترد على أي شائعات خرجت خلال الساعات الأخيرة بشأن سحبه وإعادة توزيعه على الدفعات اللاحقة.

وزير التربية والتعليم يعلن موقف تابلت الثانوية العامة 2021

وصباح الجمعة، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، إن طلاب الثانوية العامة 2021، سيحتفطون بالتابلت الممنوح لهم لاستخدامه خلال المرحلة الجامعية، واصفًا الأمر بأنه هدية من الدولة المصرية، وعليهم عدم الاستماع لأى معلومات غير دقيقة تخرج بخلاف ذلك.

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة إتاحة التنسيق عبر تابلت الثانوية العامة

كان وزير التربية والتعليم قد تحدث أمس الخميس، عن عدم وجود أي نية للوزارة كما نشر في على مواقع التواصل الاجتماعي لإتاحة التنسيق الجامعي الذي ينطلق في مرحلته الأولى غدًا السبت، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري، عبر التابلت، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن» أنّ وزارة التربية والتعليم، لا علاقة لها بتنسيق القبول في الكليات، لأن الأمر خارج اختصاصها ويختص به في المقام الأول والأخير وزارة التعليم العالي.

فيما تعلن وزارة التربية والتعليم، غدًا الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم طلبات التظلم على نتائج الثانوية العامة 2021، حيث سيكون التظلم إلكترونياً للمرة الأولى، على أن يتلقى الطالب عبر اللينك الذي سجل عليه طلب التظلم نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المُعاد تصحيحها لغلق باب أي حديث عن تبديل أوراق الإجابات بحسب التعليم.